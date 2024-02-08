Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
09:16
A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!
A Spor canlı maç izle gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları başladı. ZTK maç programına göre bugün Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçı canlı yayın ile takip edilecek. Tek maç usulüne göre oynanacak turda kazanan isim adını çeyrek finale yazdıracak. Kaybeden takım hedeflediği kupaya elveda edecek. İşte, 8 Şubat A Spor canlı izle ekranı...