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Haberler Galeri A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:16

A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!

A Spor canlı maç izle gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları başladı. ZTK maç programına göre bugün Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçı canlı yayın ile takip edilecek. Tek maç usulüne göre oynanacak turda kazanan isim adını çeyrek finale yazdıracak. Kaybeden takım hedeflediği kupaya elveda edecek. İşte, 8 Şubat A Spor canlı izle ekranı...

A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!

A Spor canlı izle Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları ile takip edilmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda siyah beyazlı takım kadrosundaki eksiklere rağmen adını çeyrek finale yazdırmada kararlı. Bordo mavili takım ise Beşiktaş mağlubiyetini hafızalardan silmek istiyor. Detaylar, A Spor canlı yayın izle ekranında!

A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!

8 ŞUBAT A SPOR YAYIN AKIŞI
07:00 Sabah Sporu – canlı
10:00 ZTK Son 16 Turu Özetler – bant
11:00 Spor Ajansı – canlı
13:00 Gün Ortası – canlı
15:00 Kupa Günü – canlı
17:30 Gençlerbirliği-Trabzonspor – canlı
19:30 Kupa Günü – canlı
20:45 B. Antalyaspor-Beşiktaş – canlı
22:30 90+1 – canlı

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A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!

GENÇLER BİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turunda oynanacak Gençlerbirliği Trabzonspor maçı 8 Şubat Perşembe saat 17:30'da başlayacak.

Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ZTK son 16 turu kapsamında bugün karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor Beşiktaş mücadelesi saat 20.45'de başlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

A SPOR CANLI İZLE | Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın ekranında izle!

A SPOR CANLI İZLE

Aşağıdaki bağlantıdan A Spor canlı yayına ulaşabilirsiniz:

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