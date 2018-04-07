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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında spor, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken "Türk Messi" lakaplı Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 07.04.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 18:47
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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı
Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ligde çıkış arayan spor, Kayserispor'u konuk etti.

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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı
Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

spor genç yıldızlarının damga vurduğu maçta rakibini 4-0'la geçerek ligdeki puanını 45'e çıkardı.

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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı
Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

Karşılaşmaya, spor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür damga vurdu.

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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı
Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

18 yaşındaki oyuncu maçın 53. dakikasında kalabalık Kayserispor savunmasınından topu kurtararak kaleyi sağ çaprazdan gören bir açıdan son derece düzgün bir vuruşla ağları sarstı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı
Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

Bu golle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını alan Abdülkadir Ömür, 62. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golün de asistini yaptı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı
Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

Sağ kanattan aldığı topla Kayserispor sol beki Erkan Kaş'ın yanından büyük bir süratle geçen Abdülkadir, Yusuf Yazıcı'ya attığı şık pasla golün hazırlayıcısı oldu.

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Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı
Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

Golden sonra Burak Yılmaz başta olmak üzere sporlu tüm oyuncular Abdülkadir'i tebrik etti.

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