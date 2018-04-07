Abdülkadir Ömür, Kayserispor karşısında şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Türk Messi lakaplı Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ligde çıkış arayan Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti. Trabzonspor genç yıldızlarının damga vurduğu maçta rakibini 4-0'la geçerek ligdeki puanını 45'e çıkardı. Karşılaşmaya, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür damga vurdu. 18 yaşındaki oyuncu maçın 53. dakikasında kalabalık Kayserispor savunmasınından topu kurtararak kaleyi sağ çaprazdan gören bir açıdan son derece düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır Bu golle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını alan Abdülkadir Ömür, 62. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golün de asistini yaptı. Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır Sağ kanattan aldığı topla Kayserispor sol beki Erkan Kaş'ın yanından büyük bir süratle geçen Abdülkadir, Yusuf Yazıcı'ya attığı şık pasla golün hazırlayıcısı oldu. Golden sonra Burak Yılmaz başta olmak üzere Trabzonsporlu tüm oyuncular Abdülkadir'i tebrik etti.