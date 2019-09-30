Abdullah Avcı istifa ederse...

Beşiktaş'ta tarihin en büyük krizlerinden birisi baş gösteriyor. Geride kalan 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde 16. sıraya gerilerken, idari ve teknik anlamda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan ve 16. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Takımın elde ettiği sonuçlar taraftarları üzerken, yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı da, saha dışındaki belirsizliği ortaya koyuyor. Şu ana kadar herhangi bir isim adaylığını açıklamazken, Başkan Fikret Orman'ın da kararsızlığı devam ediyor. Beşiktaş'ta tarihin en büyük krizlerinden birisi baş gösteriyor. Geride kalan 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde 16. sıraya gerilerken, idari anlamda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı aldığını açıklamasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Başkan Fikret Orman ve Yönetim istifa etmezken, 20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesine karar verilmişti. Alınan bu kararın ardından ise gözler, adaylıklarını açıklaması beklenen kişilere çevrildi. Ancak şu ana kadar herhangi bir isim, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıklamadı. Başkan Fikret Orman'ın da istifa etmemesi, tekrar aday olacağı yönünde yorumlara neden olurken, Orman'dan bu konuyla ilgili açıklama gelmedi.