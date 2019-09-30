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istifa ederse...

'ta tarihin en büyük krizlerinden birisi baş gösteriyor. Geride kalan 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde 16. sıraya gerilerken, idari ve teknik anlamda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:00
Abdullah Avcı istifa ederse...

Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan ve 16. sıraya gerileyen 'ta sular durulmuyor.

Abdullah Avcı istifa ederse...

Takımın elde ettiği sonuçlar taraftarları üzerken, yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı da, saha dışındaki belirsizliği ortaya koyuyor.

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Abdullah Avcı istifa ederse...

Şu ana kadar herhangi bir isim adaylığını açıklamazken, Başkan Fikret Orman'ın da kararsızlığı devam ediyor.

Abdullah Avcı istifa ederse...

'ta tarihin en büyük krizlerinden birisi baş gösteriyor. Geride kalan 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde 16. sıraya gerilerken, idari anlamda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor.

Abdullah Avcı istifa ederse...

Geçtiğimiz hafta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı aldığını açıklamasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Başkan Fikret Orman ve Yönetim istifa etmezken, 20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesine karar verilmişti.

Abdullah Avcı istifa ederse...

Alınan bu kararın ardından ise gözler, adaylıklarını açıklaması beklenen kişilere çevrildi. Ancak şu ana kadar herhangi bir isim, başkanlığına aday olduğunu açıklamadı.

Abdullah Avcı istifa ederse...

Başkan Fikret Orman'ın da istifa etmemesi, tekrar aday olacağı yönünde yorumlara neden olurken, Orman'dan bu konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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