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'da play-off sevinci ağlattı

'da Teknik Direktör ile taraftarlar Gençlerbirliği maçında son dakikalarda elde edilen play-off hakkı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 19.05.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 15:11
Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından , play-off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başladı.

Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından , play-off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başladı.

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Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Teknik Direktörü , son dakikalarda elde edilen play-off hakkı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Takımlarını Ankara'da yalnız bırakmayan ve Süper Lig hasreti çeken taraftarlar da sevinç gözyaşları döktü.

Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Play-off yarı final ilk maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başladı.

Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Teknik Direktör yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman 45 dakika sürdü.

Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Teknik Direktör yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman 45 dakika sürdü.

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