Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat ile taraftarlar Gençlerbirliği maçında son dakikalarda elde edilen play-off hakkı sonrası gözyaşlarını tutamadı. Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, play-off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başladı. Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, play-off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başladı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, son dakikalarda elde edilen play-off hakkı sonrası gözyaşlarını tutamadı. Takımlarını Ankara'da yalnız bırakmayan ve Süper Lig hasreti çeken taraftarlar da sevinç gözyaşları döktü. Play-off yarı final ilk maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başladı. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman 45 dakika sürdü. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman 45 dakika sürdü.