Adana'da yeni stadyumun yapımında sona gelindi

YÜZDE 97 TAMAMLANDI, 2 AYA TESLİM EDİLECEK
Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 2014'te başlayan stat inşaatında sona gelindiğini belirterek, "Ülke çapındaki ekonomik krize rağmen, yüklenici firmalar işin kolayına kaçıp konkordato ilan etmeden, işi tasfiye etmeden düzgün bir şekilde işlerini teslim etme yönünde ilerlemektedir. Şu an sadece yüklenici firmaya ait çatı kaplaması kalmıştır. 40 aradan oluşan membranın, 10 arası yapıldı. 30 arası kaldı, bu da 2 ay içerisinde tamamlanacaktır. İthal malzeme olduğu için gecikmeler yaşandı. Onun haricinde peyzaj çalışmaları kaldı. Stadın yüzde 97'si tamamlanmıştır. Geriye kalan skorboard, koltuklar ve çimlendirme çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Önümüzdeki 2 ay içerisinde yüklenici firmalar, stadı teslim edecektir" dedi.