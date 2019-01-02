Adana'da yeni stadyumun yapımında sona gelindi

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA TESLİM EDİLİYOR

İthal malzemelerin dünyadaki ekonomik krizler ve kurlardaki dalgalanmalarla birlikte bağlantı gecikmeleri yaşattığını belirten Karslıoğlu, "Son 1 yılda konkordato ilan eden firma sayısı binleri bulmaktadır. Ancak bu stadın yapımını üstlenen 2 firmamız, zor yolu seçerek, Adana'ya ve Cumhurbaşkanı'na verdiği sözü yerine getirerek, 2 ay içerisinde verdikleri taahhütlerini yerine getirerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tamamlayıp teslim edecektir. Adanalıları konforlu, araç sıkıntısı olmayan, otoparkı, locası, basın mensuplarına ait güzel odalarıyla mükemmel bir stat bekliyor. Bu çaptaki statların yapımı teknik açıdan zaten 4 yıldır. Firmalarımız da 2014'te başladığına göre tüm olumsuzluklara rağmen 4 yılda tamamlamış olacaklardır" diye konuştu.