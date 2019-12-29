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ayrılığı açıkladı!

Ocak ayının yaklaşması ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan Fransız yıldız Adil Rami'nin takımdan ayrılacağı konuşulurken, yıldız isimden flaş bir açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:45
Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen daha sonra inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de devre arası dönemi yaklaşırken, takımdaki bazı isimlerin geleceği henüz netleşmedi.

Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli takım, ligin ikinci yarısına ara transferde yapacağı takviyelerle iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

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Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu olurken, sezon başında bonservis bedeli olmaksızın edilen Fransız futbolcu 'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen tecrübeli defans oyuncusu oynadığı maçlarda teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedi ve yedek kulübesine hapsoldu.

Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen 'nin bu durumndan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan , Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.

Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Deneyimli stoperin, takımda 5. yedek konumuna düştüğününün altı çizildi ve oyuncunun Türkiye'den ocak ayında ayrılabileceği ifade edildi.

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