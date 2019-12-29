Adil Rami ayrılığı açıkladı!

Ocak ayının yaklaşması ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan Fransız yıldız Adil Rami'nin takımdan ayrılacağı konuşulurken, yıldız isimden flaş bir açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
12:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
12:45
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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen daha sonra inişli çıkışlı bir grafik çizen
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken, takımdaki bazı isimlerin geleceği henüz netleşmedi.
Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli takım,
ligin ikinci yarısına ara transferde yapacağı takviyelerle iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor.
Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu olurken, sezon başında bonservis bedeli olmaksızın
transfer edilen Fransız futbolcu Adil Rami'de sıcak bir gelişme yaşandı.
dünya şampiyonu apoletiyle gelen tecrübeli defans oyuncusu oynadığı maçlarda teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedi ve yedek Fenerbahçe'ye hapsoldu. kulübesine
Genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen
Adil Rami'nin bu durumndan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.
Fransızların ünlü spor gazetesi
"Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan L'Equipe'in Adil Rami, başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı. Fenerbahçe'de
Deneyimli
, takımda 5. yedek konumuna stoperin altı çizildi ve oyuncunun Türkiye'den ocak ayında ayrılabileceği ifade edildi. düştüğününün