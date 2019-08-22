Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynayacağı karşılaşmasından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bordo mavili takımın hocası Ünal Karaman, zorlu mücadeleye hangi 11'le çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 11:02
AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, AEK karşısında avantajlı bir skor alıp, 29 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanşa rahat çıkmayı hedefliyor.

AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda 'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği AEK - Trabzonspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

3. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik sonuçlarla elemişti.

AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

İLK KEZ YUNAN RAKİP

Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak , geride kalan maçlarda 49 galibiyet, 33 beraberlik, 45 yenilgi aldı.

AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında ilk kez bir Yunan ekibi ile karşılaşacak.

AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

DOĞRULARI YAPIP BAŞARILI OLACAĞIZ

Teknik Direktörü Ünal Karaman, rakip 'ya saygı duyduklarını belirtip şunları söyledi:

BİZE ULAŞIN