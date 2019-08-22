AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...
AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynayacağı AEK karşılaşmasından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Peki AEK - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bordo mavili takımın hocası Ünal Karaman, zorlu mücadeleye hangi 11'le çıkacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2019
10:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2019
11:02