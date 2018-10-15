Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Adamlığın bitti Arda

Şarkıcı Berkay'a kafa atarak ünlü şarkıcının burnunu kıran hakkında, 'dan olay sözler...

Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:26
Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

SABAH Gazetesi Yazarı , ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan olay hakkında yorumlarda bulunurken Arda'ya sert eleştirilerde bulundu.

Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

İşte Beyaz Futbol programında konuşan 'ın açıklamaları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

"Ya Arda rüzgara göre dönüyorsun. İki lafından biri; adamlık, delikanlılık. İki lafından biri; din, "Allah. İki lafından biri; vatan, millet."

Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

"Bunları niye yapıyorsun biliyor musun? Türk halkına iyi geliyor. Çünkü bunlar şerefli kavramlardır, bunlar mukaddes kavramlardır."

Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

"Din, Allah, vatan, bayrak, golden sonra secdeye varmak, umreye gidip görüntü vermek... Mesela ben umreye gitsem hayatta görüntü vermem. Utanırım. Niye utanırım biliyor musun? İnsanlara bunu bir duygu sömürüsü olarak göstermek istemem."

Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

"Bunları yapıyorsun, sonra gecenin saat 3'ünde alkollü mekanda -muhtemelen alkollüsün- evde 9 aylık hamile karını bırakıyorsun, geliyorsun."

Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

"Sonrasını bilmem... Berkay'ın hanımına iş oluyor musun, sulanıyor musun, sulanmıyor musun bunu bilmem. Çünkü diyorsun ki; 'Ben sulanmadım, böyle bir şey yapmadım.' Berkay'ın hanımı da diyor ki 'Evli olmasaydın ben seni bırakmazdım' gibilerinden laflar etti."

BİZE ULAŞIN