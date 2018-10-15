Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

Şarkıcı Berkay'a kafa atarak ünlü şarkıcının burnunu kıran Arda Turan hakkında, Ahmet Çakar'dan olay sözler... SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan olay hakkında yorumlarda bulunurken Arda'ya sert eleştirilerde bulundu. İşte Beyaz Futbol programında konuşan Ahmet Çakar'ın açıklamaları: 'Ya Arda rüzgara göre dönüyorsun. İki lafından biri; adamlık, delikanlılık. İki lafından biri; din, 'Allah. İki lafından biri; vatan, millet.' 'Bunları niye yapıyorsun biliyor musun? Türk halkına iyi geliyor. Çünkü bunlar şerefli kavramlardır, bunlar mukaddes kavramlardır.' 'Din, Allah, vatan, bayrak, golden sonra secdeye varmak, umreye gidip görüntü vermek... Mesela ben umreye gitsem hayatta görüntü vermem. Utanırım. Niye utanırım biliyor musun? İnsanlara bunu bir duygu sömürüsü olarak göstermek istemem.' 'Bunları yapıyorsun, sonra gecenin saat 3'ünde alkollü mekanda -muhtemelen alkollüsün- evde 9 aylık hamile karını bırakıyorsun, geliyorsun.' 'Sonrasını bilmem... Berkay'ın hanımına iş oluyor musun, sulanıyor musun, sulanmıyor musun bunu bilmem. Çünkü diyorsun ki; 'Ben sulanmadım, böyle bir şey yapmadım.' Berkay'ın hanımı da diyor ki 'Evli olmasaydın ben seni bırakmazdım' gibilerinden laflar etti.'