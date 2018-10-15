Ahmet Çakar: Adamlığın bitti Arda

"Sonrasını bilmem... Berkay'ın hanımına iş oluyor musun, sulanıyor musun, sulanmıyor musun bunu bilmem. Çünkü diyorsun ki; 'Ben sulanmadım, böyle bir şey yapmadım.' Berkay'ın hanımı da diyor ki 'Evli olmasaydın ben seni bırakmazdım' gibilerinden laflar etti."