Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

Geçen seneki bilgileri neden siliyorsun? Cocu ve ekibi geçen seneyi ve bu seneyi mukayese edemesin diye. Burada iki amaç var, bu bilgileri ya o haftaki rakiplerine ya da Fenerbahçe'ye gelebilecek bir adam sızdırmak. Benim için burada birinci şüpheli Aykut Kocaman'dır.