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  • Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

: Arda ve ’ın zerre kadar farkı yok

SABAH Gazetesi Yazarı , ve Şahin arasında yaşanan kavga ile 'un açıklamalarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:39
Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

ve Şahin arasında yaşanan kavga ile 'un açıklamaları hakkında Beyaz Futbol'da konuşan , şunları söyledi....

Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

'u tebrik ediyorum. Birinci sınıf bir lider gibi çıktı ve camiasında yaşanan olayları açıkladı. Ali Koç, üç tane sıradan antrenörü taraftarın önüne atmaz ve onlara iftirada bulunmaz. Takımı yorgun çıkartmak, antrenman bilgilerini sızdırmak gibi olaylarlarla Ali Koç'un ifadesine göre Fenerbahçe'ye ihanet ediliyor.

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Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

Geçen seneki bilgileri neden siliyorsun? Cocu ve ekibi geçen seneyi ve bu seneyi mukayese edemesin diye. Burada iki amaç var, bu bilgileri ya o haftaki rakiplerine ya da Fenerbahçe'ye gelebilecek bir adam sızdırmak. Benim için burada birinci şüpheli Aykut Kocaman'dır.

Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

Arda ve olayında bana göre 80 milyonun hayrına bir iş olacak. Detaylara bakmaya gerek yok. 4-5 sene önce insanlar Arda'yı sever, örnek alır ve çocuklar mahalle aralarında top oynarken 'Ben Arda olacağım' diyordu. 5 sene sonra Arda, insanların iğrendiği ve yüzünü görmek istemediği bir insan haline geldi.

Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

Eşi hamileyken, Arda utanmıyor mu o saatlerde arkadaşlarıyla içki içmeye? Sen biraz insan olsan, cahil olmasan eşinin o an doğumunun başlayacağını da düşünebilirdin.

Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

Türkiye'de arkadaşın karısına, bacısına bakılmaz diye bir racon vardır. Bana göre Arda ve 'ın zerre kadar farkı yok. Biri sanat camiasının, diğeri futbolun yüz karasıdır.

Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

da çok adam ya, evli bir kadınla ünlü bir alışveriş merkezinde yediğin haltlar basına çıktı. Bu yüzden bir yuva yıktın. Sizler sıkıştınız mı iki lafından biri ben adamım diyen insanlarsınız.

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