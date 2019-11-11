Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, eşiktaş - Denizlispor maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Beşiktaş - Denizlispor maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Beşiktaş daha 3 hafta önce ağır şekilde tartışılıyordu. Abdullah Avcı, 'tutmadı, bugün mü gidecek, yarın mı gidecek' denirken Beşiktaş art arda 3 maç kazanıp zirve ortaklarından biri oldu. Aslında Beşiktaş'a baktığımız vakit kadro kalitesi asla diğer takımlardan aşağı değil. Dün gece de çıkan 11'e baktığımızda iyi bir kadroydu. Çok mu iyi oynadılar, hayır. Ama coşku, istek ve kendine güven geri gelmiş. Maç boyu Denizlispor iyi savunma yaptı. Pozisyon bulmakta, araya oynamakta zorlanan Beşiktaş, bazı şanslar yakalasa da özellikle Burak'ı iyi kullanamadı. İlk 11'e baktığımızda yılların sol beki Caner sağ önde ve yine yılların oyun kurucusu Ljajic de solda başladı. Tabii maç içinde pozisyonlar değişti. Ama bazı oyuncular takıma alıştığında Beşiktaş daha da iyi olacak. Örneğin Diaby, iyi oyuncu. Örneğin Elneny... Zaten Arsenal'den gelerek kalitesini ispat etti. Üstelik bence bireysel kalitede en başarılı defans da Beşiktaş'ta.