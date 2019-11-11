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  • Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

- Denizlispor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, eşiktaş - Denizlispor maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:42
Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. haftasında , konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. SABAH'ın usta kalemi , Beşiktaş - Denizlispor maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

daha 3 hafta önce ağır şekilde tartışılıyordu. Abdullah Avcı, 'tutmadı, bugün mü gidecek, yarın mı gidecek' denirken Beşiktaş art arda 3 maç kazanıp zirve ortaklarından biri oldu.

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Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Aslında 'a baktığımız vakit kadro kalitesi asla diğer takımlardan aşağı değil. Dün gece de çıkan 11'e baktığımızda iyi bir kadroydu.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Çok mu iyi oynadılar, hayır. Ama coşku, istek ve kendine güven geri gelmiş.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Maç boyu Denizlispor iyi savunma yaptı. Pozisyon bulmakta, araya oynamakta zorlanan , bazı şanslar yakalasa da özellikle Burak'ı iyi kullanamadı.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

İlk 11'e baktığımızda yılların sol beki Caner sağ önde ve yine yılların oyun kurucusu Ljajic de solda başladı. Tabii maç içinde pozisyonlar değişti. Ama bazı oyuncular takıma alıştığında daha da iyi olacak.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi

Örneğin Diaby, iyi oyuncu. Örneğin Elneny... Zaten Arsenal'den gelerek kalitesini ispat etti. Üstelik bence bireysel kalitede en başarılı defans da Beşiktaş'ta.

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