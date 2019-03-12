Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Bravo Kardeşler

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 10:03
Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında , sahasında 'u 5-0 yendi.

Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

Maçı seyretmeyen sonuca bakarak ', 'u dağıtmış' diyebilir ama siz bu satırları okurken, Türk medyasında dün geceki maçın en iyi oyuncusu olarak çoğunlukla Fernando Muslera çıkacak. Gerçekten de Muslera dün gecenin yıldızıydı.

Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

İlk yarıda futbol adına hiçbir şey ortaya koymayan, Feghouli'nin tesadüfi bir golüyle öne geçen 'ı bu yarıda tamamen kalecisi Muslera kurtardı.

Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

Pekala ilk yarı golü bulup beraberliği yakalayıp ikinci yarı için büyük problem yaratabilirdi ama Muslera ilk yarıda salkım salkım dökülen Galatasaray'ın devleşen oyuncusuydu.

Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

İkinci yarıya da aslında konuk ekip iyi başladı. Muslera bu dakikalarda da yine muhteşem goller kurtardı. Direkler de ona yardım etti ve bu dakikalarda ikinci golü bulup maçı bitirdi.

Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

Galatasaray kötü de oynasa bazı yıldızların kalite farkıyla rahat goller bulabiliyor. Sarı kırmızılı takımın karşılaşma boyunca en iyi kullandığı kanat sağ taraftı. Burada da Feghouli geldi, Ndiaye'ye 'al da at' dedi.

BİZE ULAŞIN