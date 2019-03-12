Ahmet Çakar: Bravo Kardeşler

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendi. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Galatasaray - Antalyaspor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Maçı seyretmeyen sonuca bakarak 'Galatasaray, Antalyaspor'u dağıtmış' diyebilir ama siz bu satırları okurken, Türk medyasında dün geceki maçın en iyi oyuncusu olarak çoğunlukla Fernando Muslera çıkacak. Gerçekten de Muslera dün gecenin yıldızıydı. İlk yarıda futbol adına hiçbir şey ortaya koymayan, Feghouli'nin tesadüfi bir golüyle öne geçen Galatasaray'ı bu yarıda tamamen kalecisi Muslera kurtardı. Pekala ilk yarı Antalyaspor golü bulup beraberliği yakalayıp ikinci yarı Galatasaray için büyük problem yaratabilirdi ama Muslera ilk yarıda salkım salkım dökülen Galatasaray'ın devleşen oyuncusuydu. İkinci yarıya da aslında konuk ekip Antalyaspor iyi başladı. Muslera bu dakikalarda da yine muhteşem goller kurtardı. Direkler de ona yardım etti ve bu dakikalarda Galatasaray ikinci golü bulup maçı bitirdi. Galatasaray kötü de oynasa bazı yıldızların kalite farkıyla rahat goller bulabiliyor. Sarı kırmızılı takımın karşılaşma boyunca en iyi kullandığı kanat sağ taraftı. Burada da Feghouli geldi, Ndiaye'ye 'al da at' dedi.