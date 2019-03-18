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  • Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , 'ın deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçını ve maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 09:56
Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , 'ın deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçını ve maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı değerlendirdi.

Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

'ın 2-0'dan maçı 3-2'ye getirip 3 puan alması mucize değil ama özellikle ilk yarı oynadığı futbola baktığımızda tamamen bir mucize...

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Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

'ı anlamak mümkün değil. Fevkalade kötü bir 45 dakika, bu yarıda Yusuf Erdoğan sağdan getirdi, o karambolde Sakho atı.

Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Ardından Saivet, muhteşem bir gol attı. Böylece Bursa 2-0 öne geçti ama bakıyorsun, 'dan tık yok. Ta ki 45+3'e kadar...

Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bence maçın kırılma anı bu. Yan topta Luyindama'nın indirip, Ndiaye'nin kafayla 'ın golünü atması, sadece maçın kırılma noktası değil, belki Terim'in belki yönetimin belki de lig yarışının kırılma noktası...

Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Özellikle maç boyu hiçbir şey oynamayan bütün atak oyuncularını kınıyorum ama Feghouli'nin attığı gol de yılın en güzel gollerinden birine aday...

Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bu dakikadan sonra haklı olarak skoru korudu. Ndiaye diye bir oyuncu yok. Belhanda yok.

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