Ahmet Çakar, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı Bursaspor maçını ve maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı değerlendirdi. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı Bursaspor maçını ve maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı değerlendirdi. Galatasaray'ın 2-0'dan maçı 3-2'ye getirip 3 puan alması mucize değil ama özellikle ilk yarı oynadığı futbola baktığımızda tamamen bir mucize... Galatasaray'ı anlamak mümkün değil. Fevkalade kötü bir 45 dakika, bu yarıda Yusuf Erdoğan sağdan getirdi, o karambolde Sakho atı. Ardından Saivet, muhteşem bir gol attı. Böylece Bursa 2-0 öne geçti ama bakıyorsun, Galatasaray'dan tık yok. Ta ki 45+3'e kadar... Bence maçın kırılma anı bu. Yan topta Luyindama'nın indirip, Ndiaye'nin kafayla Galatasaray'ın golünü atması, sadece maçın kırılma noktası değil, belki Terim'in belki yönetimin belki de lig yarışının kırılma noktası... Özellikle maç boyu hiçbir şey oynamayan bütün atak oyuncularını kınıyorum ama Feghouli'nin attığı gol de yılın en güzel gollerinden birine aday... Bu dakikadan sonra Galatasaray haklı olarak skoru korudu. Ndiaye diye bir oyuncu yok. Belhanda yok.