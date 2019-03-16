Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Önce Ersun Yanal'a sormak istiyorum; kardeşim sen geldin de bu takımda ne değişti? Bana değişen bir tane olumlu şey söyle. Üstelik yönetim fedakarlıklar gösterip devre arası önemli oyuncuları transfer etti. Dün gece kazandın, peki hak ettin mi? Kesinlikle hayır. Ey Ersun Yanal! Oyunda bir dakika olsa da inisiyatifi ele geçirebildin mi? Attığın goller dışında önemli pozisyonlar var mı? Manasız bir futbol, şablonu belli olmayan bir oyun düzeni, Moses dışında etkili olan hiçbir oyuncusu yok ve sözüm ona Fenerbahçe Ersun Yanal'a göre sezonun ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım olacaktı. Fenerbahçe dün gece ucuz kurtuldu. Maçın tamamında dominant bir futbol ortaya koymadılar. Üstelik ilk golü de Fenerbahçe yedi. Sivas soldan geldi, organize oynadılar. Özer Hurmacı'ya çok güzel çıkarttılar ve o da Sivas'ı öne geçirdi.