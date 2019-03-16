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  • Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , 'nin sahasında 'u 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 10:07
Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , 'nin sahasında 'u 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Önce Ersun Yanal'a sormak istiyorum; kardeşim sen geldin de bu takımda ne değişti? Bana değişen bir tane olumlu şey söyle.

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Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Üstelik yönetim fedakarlıklar gösterip devre arası önemli oyuncuları transfer etti. Dün gece kazandın, peki hak ettin mi? Kesinlikle hayır.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Ey Ersun Yanal! Oyunda bir dakika olsa da inisiyatifi ele geçirebildin mi? Attığın goller dışında önemli pozisyonlar var mı?

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Manasız bir futbol, şablonu belli olmayan bir oyun düzeni, Moses dışında etkili olan hiçbir oyuncusu yok ve sözüm ona Ersun Yanal'a göre sezonun ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım olacaktı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

dün gece ucuz kurtuldu. Maçın tamamında dominant bir futbol ortaya koymadılar. Üstelik ilk golü de Fenerbahçe yedi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Sivas soldan geldi, organize oynadılar. Özer Hurmacı'ya çok güzel çıkarttılar ve o da Sivas'ı öne geçirdi.

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