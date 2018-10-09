Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, "Bu boş sallama bir haber değildir. Almanya'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor." dedi.