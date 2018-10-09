Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Kötü gidişatına bir türlü son veremeyen Fenerbahçe'de sular durulmazken, bomba bir iddia SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan geldi. Ahmet Çakar sarı lacivertli takımın yeni hocasını açıkladı. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar flaş bir iddia ortaya attı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yollarını ayıracağı ve yerine Tayfun Korkut'un getirileceğini iddia etti. 'YÜZDE 99 F.BAHÇE'NİN HOCASI OLACAK' Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yakın zamanda yollarını ayıracağı ve yerine Stuttgart'tan ayrılan Tayfun Korkut'un getirileceğini söyledi. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, 'Bu boş sallama bir haber değildir. Almanya'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor.' dedi. Bundesliga'da ilk 7 haftada 5 puan toplarak son sırada bulunan Stuttgart, geçtiğimiz günlerde Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı. DAHA ÖNCE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ Futbolculuk kariyerine Stuttgart Kickers'te başlayan Tayfun Korkut daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından Real Sociedad, Espanyol, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.