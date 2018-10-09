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  • Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

, 'nin yeni hocasını açıkladı

Kötü gidişatına bir türlü son veremeyen 'de sular durulmazken, bomba bir iddia SABAH Gazetesi Yazarı 'dan geldi. Ahmet Çakar sarı lacivertli takımın yeni hocasını açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 10:36
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar flaş bir iddia ortaya attı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

, 'nin Phillip Cocu ile yollarını ayıracağı ve yerine Tayfun Korkut'un getirileceğini iddia etti.

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Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

"YÜZDE 99 F.BAHÇE'NİN HOCASI OLACAK"

, 'nin Phillip Cocu ile yakın zamanda yollarını ayıracağı ve yerine Stuttgart'tan ayrılan 'un getirileceğini söyledi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan , "Bu boş sallama bir haber değildir. Almanya'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor." dedi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Bundesliga'da ilk 7 haftada 5 puan toplarak son sırada bulunan Stuttgart, geçtiğimiz günlerde Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Futbolculuk kariyerine Stuttgart Kickers'te başlayan daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Ardından Real Sociedad, Espanyol, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

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