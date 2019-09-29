Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - derbisini kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 10:45
Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 6. haftasında ile arasında oynanan derbi golsüz sona erdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçını ve derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın performansını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Haftalardır bu maç bekleniyordu. Takımlar büyük transferler yapmış, Türkiye maça kilitlenmişti ama dün gece gördük ki futbol adına koskoca bir sıfır vardı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Önce 'dan başlayalım. Çok kötü oynuyorlar. Birçok oyuncu beklentilerin çok altında. Kendi evinde kendi seyircisi önünde bu kadar etkisiz oynamaları inanılır gibi değil.

Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Büyük bedellerle alınan bir Falcao var. Attığı ama sayılmayan gol dışında neredeyse topla buluşmuşluğu yok. Tabii suç onun mu, değil.

Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Nerede o eski Babel? Nerede o eski Feghouli? Mariano komedi... Stoperler el bombası.

Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ise belki puan kaybetti ama inanıyorum ki seyircisi 0-0'a rağmen oynanan oyundan oldukça memnundur. Emre büyük top oynadı.

BİZE ULAŞIN