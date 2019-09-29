Ahmet Çakar Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kaleme aldı. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi golsüz sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Fenerbahçe maçını ve derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın performansını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Haftalardır bu maç bekleniyordu. Takımlar büyük transferler yapmış, Türkiye maça kilitlenmişti ama dün gece gördük ki futbol adına koskoca bir sıfır vardı. Önce Galatasaray'dan başlayalım. Çok kötü oynuyorlar. Birçok oyuncu beklentilerin çok altında. Kendi evinde kendi seyircisi önünde bu kadar etkisiz oynamaları inanılır gibi değil. Büyük bedellerle alınan bir Falcao var. Attığı ama sayılmayan gol dışında neredeyse topla buluşmuşluğu yok. Tabii suç onun mu, değil. Nerede o eski Babel? Nerede o eski Feghouli? Mariano komedi... Stoperler el bombası. Fenerbahçe ise belki puan kaybetti ama inanıyorum ki seyircisi 0-0'a rağmen oynanan oyundan oldukça memnundur. Emre büyük top oynadı.