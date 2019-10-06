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  • Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 10:19
Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

, Süper Lig'in 7. haftasında evinde ile 0-0 berabere kaldı.

Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , Başkent'teki zorlu mücadeleyi ve tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Futbol rezil, 'ın ahı gitmiş vahı kalmış ama sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı.

Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın yürüyecek hali yok... Vasatı geçen yok... Sanki futbolcular hocayı ya da yönetimi protesto edercesine oynamıyorlar.

Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yorgunluk bahane olamaz. Kenardaki Terim'e bakıyorum o da bir tuhaf... Sanki karar aşamasında gibi. Sonuçta , art arda kan kaybediyor.

Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün gecenin en önemli konusu Türk hakemliğinin zavallılığıdır. VAR'a gitmek için ne gerekiyor anlayamıyorum.

Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dakika 90; Belhanda, G.Birliği defans oyuncusu tarafından tam topa vururken omzundan çekilip düşürülüyor. Net, tartışmasız, açık bir penaltı...

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