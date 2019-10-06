Ahmet Çakar Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Gençlerbirliği - Galatasaray maçını kaleme aldı. Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Ahmet Çakar, Başkent'teki zorlu mücadeleyi ve tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Futbol rezil, Galatasaray'ın ahı gitmiş vahı kalmış ama sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı. Galatasaray'ın yürüyecek hali yok... Vasatı geçen yok... Sanki futbolcular hocayı ya da yönetimi protesto edercesine oynamıyorlar. Yorgunluk bahane olamaz. Kenardaki Terim'e bakıyorum o da bir tuhaf... Sanki karar aşamasında gibi. Sonuçta Galatasaray, art arda kan kaybediyor. Dün gecenin en önemli konusu Türk hakemliğinin zavallılığıdır. VAR'a gitmek için ne gerekiyor anlayamıyorum. Dakika 90; Belhanda, G.Birliği defans oyuncusu tarafından tam topa vururken omzundan çekilip düşürülüyor. Net, tartışmasız, açık bir penaltı...