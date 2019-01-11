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  • Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

: ' o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

Sabah gazetesinin usta yazarı 'ın yeni transferi yorumladı.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 16:44
Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

Sabah gazetesinin usta yazarı 'ın yeni transferi yorumladı.

Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

İşte 'ın ile ilgili dikkat çeken sözleri:

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Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan 'yu tanımıyorum.

Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

Adı 'la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum.

Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

Ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır.

Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika'dan getirirler.

Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

Birkaç yıl içerisinde de 15-20 milyon Euro'ya da dev kulüplere satarlar.

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