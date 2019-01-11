Ahmet Çakar: 'Marcao o kadar iyiyse, Porto, Benfica niye almadı?'

Sabah gazetesinin usta yazarı Ahmet Çakar Galatasaray'ın yeni transferi Marcao yorumladı. Sabah gazetesinin usta yazarı Ahmet Çakar Galatasaray'ın yeni transferi Marcao yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın Marcao ile ilgili dikkat çeken sözleri: Galatasaray ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan Marcao'yu tanımıyorum. Adı Galatasaray'la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum. Ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır. Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika'dan getirirler. Birkaç yıl içerisinde de 15-20 milyon Euro'ya da dev kulüplere satarlar.