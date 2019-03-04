Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırladı. Eksi 3 derecede oynanan maçta BB Erzurumspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... 'Yok efendim scout harikasıymış, yok efendim çok büyük golcüymüş' dediler ve camiayı yediler... Serdar Aziz gibi adamı bedava ver, sonra scout'ların mikroskopla incelediği Marcao'ya 4 milyon Euro ver transfer et. Sevgili Galatasaraylılar bu harika Marcao, İstanbul'daki Benfica maçında amatörce golü yediren stoper. Bir benzerini de dün gece Erzurum'da yaptı. Hadi anladık Portekiz'de karşısında Seferovic vardı da dün gece Norveç'ten alınmış Rashad Muhammed... Onu da arkasına kaçırdı ve golü yedirdi. Gelelim santrforlara... Diagne ve Mitroglou... İkisi de çok ağır, ikisi de gezmiyor. Arkadaşlarına duvar olamıyorlar... İddia ediyorum ikisini toplasan Eren Derdiyok'tan sadece biraz kilo fazlalıkları olur hepsi o kadar...