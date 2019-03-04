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: Scoutlar gerçekten harikaymış!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 09:50
Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda 'ı ağırladı. Eksi 3 derecede oynanan maçta BB Erzurumspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

SABAH'ın usta kalemi , zorlu mücadeleyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

"Yok efendim scout harikasıymış, yok efendim çok büyük golcüymüş" dediler ve camiayı yediler... Serdar Aziz gibi adamı bedava ver, sonra scout'ların mikroskopla incelediği Marcao'ya 4 milyon Euro ver transfer et.

Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

Sevgili Galatasaraylılar bu harika Marcao, İstanbul'daki Benfica maçında amatörce golü yediren stoper. Bir benzerini de dün gece Erzurum'da yaptı.

Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

Hadi anladık Portekiz'de karşısında Seferovic vardı da dün gece Norveç'ten alınmış Rashad Muhammed... Onu da arkasına kaçırdı ve golü yedirdi.

Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

Gelelim santrforlara... Diagne ve Mitroglou... İkisi de çok ağır, ikisi de gezmiyor. Arkadaşlarına duvar olamıyorlar...

Ahmet Çakar: Scoutlar gerçekten harikaymış!

İddia ediyorum ikisini toplasan Eren Derdiyok'tan sadece biraz kilo fazlalıkları olur hepsi o kadar...

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