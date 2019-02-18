Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçta Feghouli 3 gol atarak hat-trick yaptı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, sarı kırmızılı takımın farklı galibiyetini ve maçın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Kasımpaşa aslında maça iyi başladı. İlk 10 dakika Trezeguet, 'one man show' yaptı ve bu arada da Kasımpaşa golü buldu. Ceza alanının hemen dışındaki bir serbest vuruşta, Muslera hatalıydı ve kapattığı köşeden golü yedi. İşte bu dakikadan sonra maç tümüyle Galatasaray'ın kontrolüne geçti. Ne yaptığını bilmeyen bir Kasımpaşa savunması, kötü, yetersiz bir yabancı kaleciyle Galatasaray önce Belhanda ile beraberliği buldu, ardından da Feghouli ile öne geçti. Hele hele yenilen ikinci gol PTT 1. Lig'de bile yenmez. Kale sahası üzerinde Feghouli ayağıyla sıyırıyor, top hem bir Kasımpaşalı defans oyuncusu hem de kalecinin bacak arasından geçip gol oluyor. İkinci yarı yine Feghouli göstere göstere defans arkasına koşusunu yapıyor, Kasımpaşa kalecisi göstere göstere açılıyor ve gol oluyor. Dün gece iki artı, bir de eksi durum gördük. Feghouli ve Belhanda oynadıklarında Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nde yenemeyeceği takım yok. Ayrıca dün gece takım savunmasını da kusursuza yakın uyguladılar.