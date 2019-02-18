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: Sen hakem değilsin Palabıyık!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 09:54
Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında , evinde 'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçta Feghouli 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

SABAH'ın usta kalemi , sarı kırmızılı takımın farklı galibiyetini ve maçın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

aslında maça iyi başladı. İlk 10 dakika Trezeguet, 'one man show' yaptı ve bu arada da Kasımpaşa golü buldu. Ceza alanının hemen dışındaki bir serbest vuruşta, Muslera hatalıydı ve kapattığı köşeden golü yedi.

Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

İşte bu dakikadan sonra maç tümüyle 'ın kontrolüne geçti. Ne yaptığını bilmeyen bir savunması, kötü, yetersiz bir yabancı kaleciyle Galatasaray önce Belhanda ile beraberliği buldu, ardından da Feghouli ile öne geçti.

Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

Hele hele yenilen ikinci gol PTT 1. Lig'de bile yenmez. Kale sahası üzerinde Feghouli ayağıyla sıyırıyor, top hem bir Kasımpaşalı defans oyuncusu hem de kalecinin bacak arasından geçip gol oluyor.

Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

İkinci yarı yine Feghouli göstere göstere defans arkasına koşusunu yapıyor, kalecisi göstere göstere açılıyor ve gol oluyor.

Ahmet Çakar: Sen hakem değilsin Palabıyık!

Dün gece iki artı, bir de eksi durum gördük. Feghouli ve Belhanda oynadıklarında 'ın Türkiye Ligi'nde yenemeyeceği takım yok. Ayrıca dün gece takım savunmasını da kusursuza yakın uyguladılar.

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