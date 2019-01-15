Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

İkinci yarı öncesi takımlarımız almaktan çok oyuncu satıyor. Bu tabloda ipi göğüslemeye en yakın takım hangisi? Şanslar değişti mi? Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar yorumladı... İdarecilerimiz maalesef birkaç takım dışında kendi taraftarlarını kandırdılar. Onlara pembe tablolar sundular. Devre arasını bekleyin, harika transferler geliyor dediler. Bırakın gelmeyi takımlar önemli oyuncularını sattılar ya da satmak zorunda kaldılar. Önce Galatasaray'dan başlayalım. Rodrigues, Eren ve Serdar… Bunların üçü de ilk yarı mükemmel mi oynadılar, hayır ama takımda her zaman için kendilerine ilk 11'de yer bulan, önemli oyunculardı. Bunlardan bazıları satıldı, bazıları tasfiye edildi. Gele gele bugüne kadar bir tek adı sanı belli olmayan, üstelik 3.5 milyon Euro bonservis ödendiği iddia edilen Marcao diye bir oyuncu geldi. Çin'den Alan diye bir oyuncu bekleniyor, onun da gelip gelmeyeceği düne kadar belli değildi. Oysa ki Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ikilisi aylardır devre arası gelsin, rahatlayacağız, güçleneceğiz diyorlardı ama bırakın güçlenmeyi, bence ciddi bir güç kaybına uğradılar. Fenerbahçe'ye bakalım... Sanki Fenerbahçe'nin en büyük problemi defanstaymış gibi Sadık'ı aldılar. Sadık'ın alınmasına karşı değilim ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı defansta değildi. Gelelim Beşiktaş'a… Bana göre Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda en etkili oyuncusu Babel idi. Beşiktaş'ı anlayabiliyorum. Babel sorun yarattı, para istedi ama sonuçta o da Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldı.