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: Taraftarı kandırdılar

İkinci yarı öncesi takımlarımız almaktan çok oyuncu satıyor. Bu tabloda ipi göğüslemeye en yakın takım hangisi? Şanslar değişti mi? Sabah Gazetesi Yazarı yorumladı...

SABAH Spor galerileri
Giriş Tarihi: 15.01.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 09:07
Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

İdarecilerimiz maalesef birkaç takım dışında kendi taraftarlarını kandırdılar. Onlara pembe tablolar sundular. Devre arasını bekleyin, harika transferler geliyor dediler. Bırakın gelmeyi takımlar önemli oyuncularını sattılar ya da satmak zorunda kaldılar.

Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

Önce Galatasaray'dan başlayalım. Rodrigues, Eren ve Serdar… Bunların üçü de ilk yarı mükemmel mi oynadılar, hayır ama takımda her zaman için kendilerine ilk 11'de yer bulan, önemli oyunculardı. Bunlardan bazıları satıldı, bazıları tasfiye edildi.

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Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

Gele gele bugüne kadar bir tek adı sanı belli olmayan, üstelik 3.5 milyon Euro bonservis ödendiği iddia edilen Marcao diye bir oyuncu geldi.

Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

Çin'den Alan diye bir oyuncu bekleniyor, onun da gelip gelmeyeceği düne kadar belli değildi.

Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

Oysa ki Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ikilisi aylardır devre arası gelsin, rahatlayacağız, güçleneceğiz diyorlardı ama bırakın güçlenmeyi, bence ciddi bir güç kaybına uğradılar.

Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

Fenerbahçe'ye bakalım... Sanki Fenerbahçe'nin en büyük problemi defanstaymış gibi Sadık'ı aldılar. Sadık'ın alınmasına karşı değilim ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı defansta değildi.

Ahmet Çakar: Taraftarı kandırdılar

Gelelim Beşiktaş'a… Bana göre Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda en etkili oyuncusu Babel idi. Beşiktaş'ı anlayabiliyorum. Babel sorun yarattı, para istedi ama sonuçta o da Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldı.

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