Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yapılan maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, karşılaşmayı ve hakem Hüseyin Göçek'in tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Maça baktığımızda iki farklı devre izledik. İlk yarıda Başakşehir adeta bir antrenman maçı oynadı. Üstelik bu dakikalarda da Tolgay, Volkan ve Serdar Aziz'in ortaklaşa hatasından golü de buldu. Tolgay, ceza alanının solunda yattı kalktı, çalımı yedi, İrfan Can ortaladı, Volkan kısa yumrukladı, Robinho da golü yaptı. İlk yarı bittiğinde 'Vah Fenerbahçe vah... Başakşehir karşısında ne hallere düştü' dedik. Tıpkı Beşiktaş maçının ilk yarı sonunda dediğimiz gibi... İkinci yarı düzinelerce pas hatası yapan Eljif çıktı, Mehmet Ekici girdi ve kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Başakşehir'de Attamah diye bir oyuncu var. Ne zaman seyretsem bireysel hatadan takımına gol yedirdi. Dün gece de öyle... Pası kısa düştü, Soldado aşırttı ve golü yaptı.