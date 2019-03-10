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: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 10:26
Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yapılan maçta , 'yi 2-1 yendi.

Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

SABAH'ın usta kalemi , karşılaşmayı ve hakem Hüseyin Göçek'in tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

Maça baktığımızda iki farklı devre izledik. İlk yarıda Başakşehir adeta bir antrenman maçı oynadı.

Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

Üstelik bu dakikalarda da Tolgay, Volkan ve Serdar Aziz'in ortaklaşa hatasından golü de buldu. Tolgay, ceza alanının solunda yattı kalktı, çalımı yedi, İrfan Can ortaladı, Volkan kısa yumrukladı, Robinho da golü yaptı.

Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

İlk yarı bittiğinde "Vah Fenerbahçe vah... Başakşehir karşısında ne hallere düştü" dedik. Tıpkı Beşiktaş maçının ilk yarı sonunda dediğimiz gibi...

Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

İkinci yarı düzinelerce pas hatası yapan Eljif çıktı, Mehmet Ekici girdi ve kontrol 'ye geçti.

Ahmet Çakar: Tek kelimeyle muhteşem yönetti

Başakşehir'de Attamah diye bir oyuncu var. Ne zaman seyretsem bireysel hatadan takımına gol yedirdi. Dün gece de öyle... Pası kısa düştü, Soldado aşırttı ve golü yaptı.

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