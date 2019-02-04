Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe armasını öpmesini ve ardından yaşananları değerlendirdi. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe armasını öpmesini ve ardından yaşananları değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol'daki dikkat çeken o sözleri: 'Kagawa'yı falan 6-2'yi falan geçin. Dün akşam 2 genç oyuncuyu çakalın çukalın önüne yem ettiniz.' 'Biri Tolgay diğer Serdar Aziz. Dün akşam Tolgay'ı ve Serdar Aziz'i aldınız yerden yere vurdunuz.' 'Tolgay evvelki gün Fenerbahçe armasını öpmenin tercümesi şudur...' 'Ben futbolculuk hayatımda ilk defa ezildim beni ezen asla Beşiktaş taraftarı değildir. 'Beşiktaşlı bazı yöneticiler beni kovdular. Bana Fenerbahçe kucak açtı. Ben Fenerbahçe'ye şükranım.'