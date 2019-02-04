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: az bile yapmış!

, Fenerbahçe'nin yeni transferi 'ın Fenerbahçe armasını öpmesini ve ardından yaşananları değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 12:06
Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

, Fenerbahçe'nin yeni transferi 'ın Fenerbahçe armasını öpmesini ve ardından yaşananları değerlendirdi.

Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

İşte 'ın Beyaz Futbol'daki dikkat çeken o sözleri:

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Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

"Kagawa'yı falan 6-2'yi falan geçin. Dün akşam 2 genç oyuncuyu çakalın çukalın önüne yem ettiniz."

Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

"Biri Tolgay diğer Serdar Aziz. Dün akşam Tolgay'ı ve Serdar Aziz'i aldınız yerden yere vurdunuz."

Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

"Tolgay evvelki gün Fenerbahçe armasını öpmenin tercümesi şudur..."

Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

"Ben futbolculuk hayatımda ilk defa ezildim beni ezen asla Beşiktaş taraftarı değildir.

Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yapmış!

"Beşiktaşlı bazı yöneticiler beni kovdular. Bana Fenerbahçe kucak açtı. Ben Fenerbahçe'ye şükranım."

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