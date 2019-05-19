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: Trabzon iyi yolda, tatilde

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 09:12
Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında , sahasında 'ı 2-1 yendi.

Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

Önce şunu söyleyeyim, çok iyi oynadı. Hem canla başla mücadele ettiler hem büyük bir coşku içindeydiler hem de dikine çok şey yapmak istediler.

Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

İlk yarıya bakıyoruz, maçın mutlak hakimi . Çok pozisyon buldular mı, hayır. Sadece Karius'un kendi sol üst köşesinden çıkardığı muhteşem bir kurtarışı var.

Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

Ama sürekli zorlayan, ceza alanı içinde çok fazla topla buluşan , aslında pekala ilk yarıda rahatlıkla öne geçebilirdi.

Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

Yine bu yarıda 'ın çok az atağı var ama Burak ile buldukları var ki çok önemliydi. Klasına yakışır şekilde aldı, soluna döndü ama Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan, açığı kapatıp topu kurtardı.

Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

İkinci yarıya adeta golle başladı. Abdülkadir Ömür en az 40-50 metre topu sürdü, zorladı, sıfıra indi, harika bir orta ile Novak'a golü attırdı.

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