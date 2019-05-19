Ahmet Çakar: Trabzon iyi yolda, Beşiktaş tatilde

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Önce şunu söyleyeyim, Trabzonspor çok iyi oynadı. Hem canla başla mücadele ettiler hem büyük bir coşku içindeydiler hem de dikine çok şey yapmak istediler. İlk yarıya bakıyoruz, maçın mutlak hakimi Trabzonspor. Çok pozisyon buldular mı, hayır. Sadece Karius'un kendi sol üst köşesinden çıkardığı muhteşem bir kurtarışı var. Ama sürekli zorlayan, ceza alanı içinde çok fazla topla buluşan Trabzonspor, aslında pekala ilk yarıda rahatlıkla öne geçebilirdi. Yine bu yarıda Beşiktaş'ın çok az atağı var ama Burak ile buldukları var ki çok önemliydi. Klasına yakışır şekilde aldı, soluna döndü ama Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan, açığı kapatıp topu kurtardı. İkinci yarıya Trabzonspor adeta golle başladı. Abdülkadir Ömür en az 40-50 metre topu sürdü, zorladı, sıfıra indi, harika bir orta ile Novak'a golü attırdı.