Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Trabzonspor - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Ahmet Çakar, Trabzonspor - Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Bir takım ötekinden daha iyi oynadı desek yalan söylemiş oluruz. Ama son anda hayata dönen, bir puanı da kurtaran Galatasaray oldu. İlk yarı müthiş top kayıpları, üstelik öyle şiddetli bir pres olmaksızın, gerek Trabzonspor gerekse Galatasaraylı futbolcular, kaptıkları topu sürekli rakibe verdiler. Galatasaray'da iki dramatik adam var... Biri Mariano; şu anda değil sağ bek olmak, top toplayıcı bile olamayacak durumda. Diğeri ise Belhanda... Bir takımın 10 numarası bu kadar mı kötü olur! Bu kadar mı etkisiz oynar... Üstelik haftalardır da böyle. İkinci yarıya Trabzonspor golle başladı. Bir serbest vuruşta bu sezonun en iyi Trabzonsporlusu Sörloth kafayla golü buldu.