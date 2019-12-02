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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:48
Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bir takım ötekinden daha iyi oynadı desek yalan söylemiş oluruz. Ama son anda hayata dönen, bir puanı da kurtaran oldu.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarı müthiş top kayıpları, üstelik öyle şiddetli bir pres olmaksızın, gerek gerekse Galatasaraylı futbolcular, kaptıkları topu sürekli rakibe verdiler.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

'da iki dramatik adam var... Biri Mariano; şu anda değil sağ bek olmak, top toplayıcı bile olamayacak durumda.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Diğeri ise Belhanda... Bir takımın 10 numarası bu kadar mı kötü olur! Bu kadar mı etkisiz oynar... Üstelik haftalardır da böyle.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarıya golle başladı. Bir serbest vuruşta bu sezonun en iyi Trabzonsporlusu Sörloth kafayla golü buldu.

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