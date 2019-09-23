Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını analiz etti. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... İstanbul'daki Konyaspor maçını 94'te veriyorsun, berabere bitiyor. Dün gece de 5 yapacağın maçta son dakika golü yiyip berabere kalıyorsun. Oyuncu değişiklikleri yanlış, konsantrasyon eksik, laubalilik diz boyu. İlk 20 dakika Galatasaray rolantideyken hatta iyi oynamazken Babel ve Ömer patentli bir gol buldu. Ömer sıfıra kadar inip topun dibine mükemmel girdi, Seri de bomboş golü kafayla yapıverdi. İşte bu dakikadan sonra Galatasaray, maçı 5-10 dakika içinde 2-0, 3-0'a getirecekken sahneye kaleci çıktı ve müthiş toplar çıkardı. Bir ikinci yarı var ki futbol akademilerinde ders olur. Galatasaray rakibi 3-4 defa çok az adamla yakaladı. Neler kaçırdı neler... Ama işte dedik ya oyuncu değişiklikleri yanlış. Adem Büyük sahada niye kalır bilmiyorum. Hadi Falcao'yu almadın yorgun filan, Emre Mor gibi geniş alan futbolcusu oyuna girmez mi?