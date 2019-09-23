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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:26
Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk kendi sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İstanbul'daki Konyaspor maçını 94'te veriyorsun, berabere bitiyor. Dün gece de 5 yapacağın maçta son dakika golü yiyip berabere kalıyorsun. Oyuncu değişiklikleri yanlış, konsantrasyon eksik, laubalilik diz boyu.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk 20 dakika rolantideyken hatta iyi oynamazken Babel ve Ömer patentli bir gol buldu. Ömer sıfıra kadar inip topun dibine mükemmel girdi, Seri de bomboş golü kafayla yapıverdi.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İşte bu dakikadan sonra , maçı 5-10 dakika içinde 2-0, 3-0'a getirecekken sahneye kaleci çıktı ve müthiş toplar çıkardı. Bir ikinci yarı var ki futbol akademilerinde ders olur.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

rakibi 3-4 defa çok az adamla yakaladı. Neler kaçırdı neler... Ama işte dedik ya oyuncu değişiklikleri yanlış. Adem Büyük sahada niye kalır bilmiyorum.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Hadi Falcao'yu almadın yorgun filan, Emre Mor gibi geniş alan futbolcusu oyuna girmez mi?

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