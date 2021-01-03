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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Abdülkadir Bitigen yorumu! Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a 'VAR'

'dan Abdülkadir Bitigen yorumu! 'ya yok 'a 'VAR'

Galatasaray'ın puan kaybettiği maçın ardından haberleri peş peşe geliyor. Sabah Gazetesi yazarı , Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı. Maçın 5.1 dakikasında 'a gösterilen kırmızı kart hakkında konuşan Ahmet Çakar, pozisyonun kırmızı kart olmadığını üstelik VAR'dan da davet edilen Abdülkadir Bitigen'in pozisyonu izleyip yine de yanlış karar vermesinin şaşırtıcı olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Eski hakemlerden , dün geceye damga vuran kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi. Fenerbahçe - Başakşehir maçında 'nun yaptığı hareketin çok daha sert olduğunu VAR'a gidip pozisyonu izleyen ve kararını değiştirmeyen Bahattin Şimşek gibi dün akşam Abdülkadir Bitigen'in de hata yaptığını belirten Ahmet Çakar, hakemin gereksiz faul düdükleri ve 'a gösterdiği haksız kırmızı kartla maça damga vurduğunu belirtti.

AHMET ÇAKAR'DAN KIRMIZI KART YORUMU! GUSTAVO'YA YOK EMRE'YE 'VAR'...

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

"Son haftaların çıkış yapan Galatasaray'ı dün gece yaralı Antalya'ya takıldı. Aslında ilk yarıya baktığımız vakit, tek kale oynayan bir Galatasaray vardı. Ama pozisyon üretemediler. Özellikle sağdan Linnes, soldan Saracchi sürekli rakip defansın arkalarına sarkmalarına rağmen yaptıkları ortalara vuracak adam bulamadılar."

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Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Temel sebebi Galatasaray'da santrfor olarak oynayan Oğulcan'ın tecrübesiz oluşu ve rakip stoperler arasında kaybolması. İlk yarıda sadece Belhanda'nın mükemmel şutu ve mükemmel kurtaran Boffin vardı. İkinci yarı Galatasaray atacak diye düşünürken devreye hakem girdi. Emre'yi son derece hatalı bir kararla oyundan attı.

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Üstelik VAR hakemi "Kararın yanlış, tekrar bak" davet etmesine rağmen Bitigen kararını değiştirmedi. Üstelik ikinci yarıda oyuna giren Falcao sakatlanıp çıkınca Galatasaray durdu. Acı olan şu...

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Galatasaray 11 kişi devam etse belki yine kazanamayabilirdi ama Başakşehir-Fenerbahçe maçında rakibin kavalına basan Gustavo oyunda kalıyor, hem de VAR hakemi davetine rağmen dün gece rakibin aşil tendonuna basmayan, bileğine basmayan sadece uzattığı ayağa temas eden Emre oyundan atılıyor.

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