Ahmet Çakar'dan kırmızı kart ve hakem yorumu... Luiz Gustavo'ya yok Emre Kılınç'a VAR!

Eski hakemlerden Ahmet Çakar, dün geceye damga vuran kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi. Fenerbahçe - Başakşehir maçında Luiz Gustavo'nun yaptığı hareketin çok daha sert olduğunu VAR'a gidip pozisyonu izleyen ve kararını değiştirmeyen Bahattin Şimşek gibi dün akşam Abdülkadir Bitigen'in de hata yaptığını belirten Ahmet Çakar, hakemin gereksiz faul düdükleri ve Emre Kılınç'a gösterdiği haksız kırmızı kartla maça damga vurduğunu belirtti.

AHMET ÇAKAR'DAN KIRMIZI KART YORUMU! GUSTAVO'YA YOK EMRE'YE 'VAR'...