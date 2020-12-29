Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: "Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla..."

Arkadaşlar çizgileri dikine gören kameraları yerleştirmek bu kadar mı zor? İşte dün gece çıkan bir topla gelen Beşiktaş'ın golü ligin hem yukarısını hem de aşağısını çok etkiledi. Gün geçmiyor ki önemli bir maçta hakem skandalı yaşanmasın.

Gün geçmiyor ki yenilen takım 'hakem' demesin. Bu şartlarda Futbol Federasyonu'nun yapabileceği fazla bir şey yok.