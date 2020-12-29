Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: "Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla..."
Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Bir atak başlangıcında top dışarıdan gelmişse VAR protokolüne göre karışabilir. Yapılması gereken şuydu, golün iptali... Bu olduktan sonra zaten sinirler bozuldu, devre arasına giderken de Hakan Arslan oyundan atılınca zaten maç orada bitti. Sözümüz yayıncı kuruluş beINSports'a...