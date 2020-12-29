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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan hakem Arda Kardeşler hakkında sert sözler! "Bunun adı hakem rezaleti..."

'dan hakem hakkında sert sözler! "Bunun adı hakem rezaleti..."

haberi... Dün akşamki - maçının devre arasında yaşananlar ortalığı karıştırdı. Sabah Gazetesi yazarı , dün akşamki maçı ve hakemlerin performansını değerlendirdi. 'Gün geçmiyor ki önemli bir maçta hakem skandalı yaşanmasın' diyen Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Sivasspor'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yendiğini ifade etti. Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ise hakemin kendisine 'sus ulan' dediğini iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:39
Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla...

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: "Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla..."

Güven Yalçın'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen , ikinci yarıda Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle rahatladı ve üç puanı üç golle aldı. 'da kaptan Hakan Aslan, yedikleri ilk golde topun taca çıktığını anlatmak için bir görevliden telefonunu alarak hakem 'e gösterdi. Arda Kardeşler, Hakan Aslan'ı oyundan attı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz 'Bu VAR bizim işimizi görmedi.' dedi. da çok konuşulan o hakem kararını yorumladı...

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla...

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: "Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla..."

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇIYLA İLGİLİ YORUMU...

'Türk futbolunun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun , 'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla...

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: "Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla..."

Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve 'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Bir atak başlangıcında top dışarıdan gelmişse VAR protokolüne göre karışabilir. Yapılması gereken şuydu, golün iptali... Bu olduktan sonra zaten sinirler bozuldu, devre arasına giderken de Hakan Arslan oyundan atılınca zaten maç orada bitti. Sözümüz yayıncı kuruluş beINSports'a...

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla...

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: "Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla..."

Arkadaşlar çizgileri dikine gören kameraları yerleştirmek bu kadar mı zor? İşte dün gece çıkan bir topla gelen 'ın golü ligin hem yukarısını hem de aşağısını çok etkiledi. Gün geçmiyor ki önemli bir maçta hakem skandalı yaşanmasın.

Gün geçmiyor ki yenilen takım 'hakem' demesin. Bu şartlarda Futbol Federasyonu'nun yapabileceği fazla bir şey yok.

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla...

Son dakika haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası kritik açıklama: "Bunun adı hakem rezaleti! VAR hakemlerinin yardımıyla..."

"BAK HOCAM TELEFONDA VAR!"

'ın Güven'le bulduğu golde cephesi uzun süre Rosier'in topu taç çizgisinin dışından çevirdiği itirazında bulundu. VAR, 4 dakikalık incelemeden sonra topun çizgide olduğunu belirterek golü geçerli saydı.

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