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  • Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

hayatını kaybetti! nasıl oldu? Çok acı detay...

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün gece yarısı yapması futbol dünyasında şok etkisi yarattı! Çek forvet kazadan sonra hemen ameliyata alındı. Ancak Sural tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. camiası hep birlikte hastaneye akın etti. Yaşanan elim kazadan sonra Alanyaspor Başkanı da açıklamalarda bulundu, takım kaptanlarından Efecan Karaca da hastaneye gelerek takım arkadaşlarına moral verdi. İşte gece boyunca yaşananlar ve Josef Sural'ın son durumu...

Giriş Tarihi: 29.04.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 10:22
Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1'i ağır 3 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili Aytemiz Kulüp Başkanı şu açıkl "İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz" demişti...

Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

KAZA NASIL YAŞANDI?

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı.

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Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

'den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

Yaralı futbolculardan 'ın durumu o sırada ağırdı ve hemen ameliyata alındı. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildi.

Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

Futbolculardan Sackey'in kolunda kırık tespit edilirken, Welinton ise başından hafif yaralanmıştı.

Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

Hayati tehlikesi bulunan Sural ameliyata alınırken diğer futbolcular hastanede kontrol amaçlı tutuluyordu...

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