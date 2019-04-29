Josef Sural hayatını kaybetti! Kaza nasıl oldu? Çok acı detay...

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün gece yarısı kaza yapması futbol dünyasında şok etkisi yarattı! Çek forvet Josef Sural kazadan sonra hemen ameliyata alındı. Ancak Sural tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alanyaspor camiası hep birlikte hastaneye akın etti. Yaşanan elim kazadan sonra Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu, takım kaptanlarından Efecan Karaca da hastaneye gelerek takım arkadaşlarına moral verdi. İşte gece boyunca yaşananlar ve Josef Sural'ın son durumu...