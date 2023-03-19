Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın full izle

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI!

TOD TV beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur.

Aşağıdaki linke giderek Süper Lig maçlarını izleyebilirsiniz...

https://www.todtv.com.tr

TOD TV'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Satın almak istediğiniz paketi seçtikten sonra karşınıza gelen üyelik formuna bilgilerinizi girerek kolayca üye olabilirsiniz. Satın alacağınız paket kapsamındaki tüm içerikleri web'den, cepten, tabletten veya Smart TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Sezonluk ya da yıllık TOD paketlerini satın aldıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmamaktadır. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin yenileme iptali için todtv.com.tr'de sağ üst köşede yer alan "HESABIM" alanından "Paketlerim" sekmesinden iptal edebilirsiniz. IOS TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri AppStore üzerinden, Android TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri Google Play üzerinden yapabilirsiniz.