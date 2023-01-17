Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE! ZTK Alanyaspor Galatasaray maçı A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları kapsamında Süper Lig ekipleri Galatasaray ile Alanyaspor yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'de galibiyet serisini sürdürerek liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un öğrencileri, ligdeki başarılı gidişi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna da yansıtmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı A Spor canlı yayın aracılığıyla izlemek isteyenler "Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. A Spor ile Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle linki ve özetten detaylar.