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Haberler Galeri Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:05

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Alanyaspor ile Galatasaray yeşil sahada bir araya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'la Süper Lig'de galibiyet serisini sürdüren ve zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılar aynı başarıyı (ZTK) Türkiye Kupası'nda da sürdürmek isteyerek Alanyaspor'a karşı galip gelmek için sahaya çıkacak. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor sahasına konuk oluyor. Kıran kırana geçecek olan Türkiye Kupası maçını canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

ZTK son 16 turu Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı 17 Ocak 2023 günü oynanacak.

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Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Galatasaray maçında ilk düdük saat 20:30'da çalacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik son 16 turu maçı A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

GALATASARAY'DA KAMP KADROSU AÇIKLANDI: 8 EKSİK

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor ile karşılaşacağı kamp kadrosunu açıkladı. Listede 8 isim yer almıyor.

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