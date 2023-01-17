Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Alanyaspor ile Galatasaray yeşil sahada bir araya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'la Süper Lig'de galibiyet serisini sürdüren ve zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılar aynı başarıyı (ZTK) Türkiye Kupası'nda da sürdürmek isteyerek Alanyaspor'a karşı galip gelmek için sahaya çıkacak. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.