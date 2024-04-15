Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!

FABİO MELO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Portekizli hakem Fabio Melo, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçında VAR hakemi olarak görev yapacak. 33 yaşındaki Melo, 1990 yılında Portekiz'in Valongo kentinde doğdu. Porto Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel hakemlik yapan Melo, son dönemde La Liga'da adını duyurmuştu. Son olarak hakem, Galatasaray Alanyaspor maçının da VAR hakemi olarak görevlendirildi.