Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
16:56
Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!
Süper Lig'de 32. haftanın son maçı Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi Fabio Melo olarak belirlendi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun önde gelen isimlerinden Fabio Melo kimdir spor severler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.