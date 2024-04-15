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Haberler Galeri Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:56

Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!

Süper Lig'de 32. haftanın son maçı Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi Fabio Melo olarak belirlendi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun önde gelen isimlerinden Fabio Melo kimdir spor severler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.

Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!

Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında soruları ile sporseverlerin gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor bugün saat 20.00'da karşı karşıya geliyor. Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Melo oturacak. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte yanıtı.

Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇININ YABANCI VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 32. haftanın son maçı Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi Fabio Melo olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor bugün saat 20.00'da karşı karşıya gelecek. Alanya'da oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

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Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Melo oturacak. Melo'ya AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.

Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!

FABİO MELO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Portekizli hakem Fabio Melo, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçında VAR hakemi olarak görev yapacak. 33 yaşındaki Melo, 1990 yılında Portekiz'in Valongo kentinde doğdu. Porto Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel hakemlik yapan Melo, son dönemde La Liga'da adını duyurmuştu. Son olarak hakem, Galatasaray Alanyaspor maçının da VAR hakemi olarak görevlendirildi.

Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Alanyaspor Galatasaray hakemi spor kariyeri!
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