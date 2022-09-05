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Haberler Galeri Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana'da rüya gibi bir başlangıç
Giriş Tarihi: 05.09.2022 22:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 23:59

Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana'da rüya gibi bir başlangıç

Sezon başında olaylı bir şekilde Slovenya Ligi ekiplerinden Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörlüğüne getirilen Albert Riera, yakaladığı başarıyla herkesi şaşkına çevirdi. 40 yaşındaki İspanyol teknik adam, Sloven ekibinin başında çıktığı tüm maçları kazanırken sezon başında taraftarların gösterdiği tepkilere aldığı sonuçlarla karşılık verdi.

Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana’da rüya gibi bir başlangıç

Slovenya Ligi ekiplerinden Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörlüğüne olaylı bir şekilde getirilen Albert Riera, takımıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana’da rüya gibi bir başlangıç

OLIMPIJA LJUBLJANA'DA 8'DE 8 YAPTI!

40 yaşındaki İspanyol teknik adam, Olimpija Ljubljana'nın başında çıktığı 8 maçta 8 galibiyet aldı.

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Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana’da rüya gibi bir başlangıç

Albert Riera, Olimpija Ljubljana'yla anlaştığında taraftarlar tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana’da rüya gibi bir başlangıç

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir başka isim Robert Prosinecki'nin yerine getirilen Riena'nın tanıtıldığı basın toplantısı maskeli taraftarlar tarafından basılmıştı.

Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana’da rüya gibi bir başlangıç

Taraftarın bu pretostosunun yersiz olduğu zamanla ortaya çıktı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve son olarak Domenec Torrent'in yardımıcısı Albert Riera, Olimpija Ljubljana ile tarihi bir başarı yakaladı.

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