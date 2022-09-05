Giriş Tarihi: 05.09.2022 22:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
23:59
Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana'da rüya gibi bir başlangıç
Sezon başında olaylı bir şekilde Slovenya Ligi ekiplerinden Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörlüğüne getirilen Albert Riera, yakaladığı başarıyla herkesi şaşkına çevirdi. 40 yaşındaki İspanyol teknik adam, Sloven ekibinin başında çıktığı tüm maçları kazanırken sezon başında taraftarların gösterdiği tepkilere aldığı sonuçlarla karşılık verdi.