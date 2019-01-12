Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edildiği Honduraslı futbolcu Alberth Elis, ülke basınına yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerden teklif aldığını doğruladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Honduraslı oyuncu Alberth Elis... Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde MLS takımı Houston Dynamo'ya Elis için teklif yaptığı iddia edilmişti. Genç futbolcu ülke basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı. Transferle ilgili konuşan Elis, 'Fenerbahçe'den teklif aldım, görüşmeler sürüyor. Neler olacağını göreceğiz' dedi. Taraftarların sosyal medyadan gönderdiği mesajlara hayran kaldığını belirten Honduraslı futbolcu şunları söyledi: 'Sosyal medya hesabımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hepsi bana Fenerbahçe'ye gelmem yönünde mesajlar atıyor. Allah'a güveniyoruz. Bekleme içindeyiz' Geçtiğimiz sezon MLSte Houston formasıyla 30 maça çıkan Elis, 11 gol ve 9 asistlik performans gösterdi. [Şampiy10]