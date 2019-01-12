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: "'den teklif aldım"

'nin transfer etmek istediği iddia edildiği Honduraslı futbolcu , ülke basınına yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerden teklif aldığını doğruladı.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 16:18
Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Transfer çalışmalarını sürdüren 'de hedef Honduraslı oyuncu ...

Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde MLS takımı Houston Dynamo'ya Elis için teklif yaptığı iddia edilmişti.

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Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Genç futbolcu ülke basınına verdiği röportajda 'den teklif aldığını açıkladı.

Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Transferle ilgili konuşan Elis, "'den teklif aldım, görüşmeler sürüyor. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Taraftarların sosyal medyadan gönderdiği mesajlara hayran kaldığını belirten Honduraslı futbolcu şunları söyledi:

Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

"Sosyal medya hesabımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hepsi bana 'ye gelmem yönünde mesajlar atıyor. Allah'a güveniyoruz. Bekleme içindeyiz"

Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Geçtiğimiz sezon MLSte Houston formasıyla 30 maça çıkan Elis, 11 gol ve 9 asistlik performans gösterdi. [Şampiy10]

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