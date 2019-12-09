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  • Alex'e "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun" diye sorulunca...

Alex'e "'ye ne zaman dönüyorsun" diye sorulunca...

'nin efsane futbolcusu 'dan son dakika açıklamaları... Türkiye'ye gelen Alex, basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Sarı lacivertli takımın eski yıldızı, Fenerbahçe'den dönecek mi? Falcao'nun Galatasaray'daki performansını nasıl yorumladı? İşte Alex'inn açıklamaları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 17:06
Alex'e Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun diye sorulunca...

'nin efsane ismi , özel bir hastane için geldiği İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alex'e Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun diye sorulunca...

Eski kulübü Cruzeiro'nun 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düşmesi hakkında üzüntülü olduğunu söyleyen şöyle konuştu:

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Alex'e Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun diye sorulunca...

"Cruzeiro küme düştüğü için üzüntülüyüm. Onları destekledim dün gece ama maalesef futbolda bunlar var, olmadı. Cruzeiro düştü ama Coritiba 2'nci lige çıktı."

Alex'e Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun diye sorulunca...

"FENERBAHÇE HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Brezilya'da bulunduğundan dolayı 'nin sadece skorlarını takip edebildiğini ifade eden Alex sözlerini şöyle sürdürdü:

Alex'e Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun diye sorulunca...

"Brezilya'dan sadece skorları takip edebiliyorum, fazla yorum yapamayacağım. Ne takımın durumu, ne antrenmanlar vs. tam olarak hakim değilim konulara. Yapacağım yorumların da speküle edilmesini istemiyorum."

Alex'e Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun diye sorulunca...

", büyüklüğünde bir kulüp her zaman oynadığında hedefi şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğa oynuyorlar ve bu beni hiç şaşırtmıyor."

Alex'e Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun diye sorulunca...

"NE ZAMAN ÇAĞRILIRSAM GELİRİM"

'ye gelmesinin elinde olmadığını vurgulayan şunları söyledi:

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