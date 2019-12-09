Alex'e "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun" diye sorulunca...
Alex'e "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun" diye sorulunca...
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan son dakika açıklamaları... Türkiye'ye gelen Alex, basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Sarı lacivertli takımın eski yıldızı, Fenerbahçe'den dönecek mi? Falcao'nun Galatasaray'daki performansını nasıl yorumladı? İşte Alex'inn açıklamaları...
Giriş Tarihi: 09.12.2019
16:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
17:06
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