Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?

ALİ KOÇ – AZİZ YILDIRIM CANLI YAYINI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a canlı yayın teklifinde bulunduğunu ve bu akşam ulusal bir kanalda canlı yayına çıkacaklarını duyurdu. Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.