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Haberler Galeri Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 23:10

Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?

Aziz Yıldırım - Ali Koç canlı yayın kanalı değişti! Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olacak. Olağan Genel Kurul öncesi Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayını gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ilk gününde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, genel kurulun divan başkanlığı seçimindeki usulsüzlük iddiasıyla stadı terk ederken, Ali Koç konuşmasını gerçekleştirdi.Aziz Yıldırım kurul öncesi mevcut başkan Ali Koç'a canlı yayında görüşmeyi teklif etti. Ali Koç Kabul etti. Peki, Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayını ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yapılacak?

Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?

Aziz Yıldırım ve Ali Koç Fenerbahçe Genel Kurulu öncesi canlı yayına çıkacak. Sporseverler tarafından heyecanla beklenilen canlı yayının kanalı ve saati belli oldu. İşte Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını detayları

Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?

ALİ KOÇ – AZİZ YILDIRIM CANLI YAYINI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a canlı yayın teklifinde bulunduğunu ve bu akşam ulusal bir kanalda canlı yayına çıkacaklarını duyurdu. Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, 23.00'de Habertürk TV'de yayına çıkacaklarını açıkladılar. Habertürk TV, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın saat 23:00'te yayında olacağını duyurdu. Yayının moderatörlüğünü ise Ahmet Selim Kul yapacak.

Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?

ALİ KOÇ- AZİZ YILDIRIM CANLI YAYIN İZLE!

Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.haberturk.com/canliyayin

Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?
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