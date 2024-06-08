Giriş Tarihi: 08.06.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
23:10
Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın kesintisiz TIKLA-İZLE! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?
Aziz Yıldırım - Ali Koç canlı yayın kanalı değişti! Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olacak. Olağan Genel Kurul öncesi Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayını gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ilk gününde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, genel kurulun divan başkanlığı seçimindeki usulsüzlük iddiasıyla stadı terk ederken, Ali Koç konuşmasını gerçekleştirdi.Aziz Yıldırım kurul öncesi mevcut başkan Ali Koç'a canlı yayında görüşmeyi teklif etti. Ali Koç Kabul etti. Peki, Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayını ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yapılacak?