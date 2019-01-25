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  • Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

talimat verdi 'de transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

'den peş peşe geliyor! Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu tek kurtuluş yolu olarak görülüyor. Sezona 'un başkanlığında başlayan Fenerbahçe; Slimani, Ayew, Benzia, Frey, Harun Tekin, Berke Özer, Barış Alıcı, Diego Reyes gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Bu isimlerin hiçbirinden yararlanamayan sarı lacivertliler son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 kaybederek elendi, Avrupa şansını mucizelere bıraktı. Ersun Yanal'ın da henüz çare olamadığı Fenerbahçe de taraftarlar transfer istiyor! Golcü, 10 numara, sağ bek, sol bek, 8 numara... İşte 25 Ocak haberleri...

Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 10:03
Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

Dün futbol tarihinin en üzücü gecelerinden birini geçiren 'de gelişmeleri yaşanıyor. Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Fenerbahçe tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Süper Lig'de 18 hafta sonucunda 17 puanla 15. sırada bulunan Fenerbahçe'de Ümraniyespor'a elenilmesi bardağı taşıyan son damla oldu! 25 Ocak Fenerbahçe son dakika ... , kurmaylarına transfer operasyonu için yetki verdi! Fenerbahçe ile adı anılan ve transferi gerçekleşme durumu olan oyuncular burada! operasyonundan son dakika haberleri için bizi takip etmeye devam edin.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER OPERASYONU

Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

OLMAZSA OLMAZ: ADEBAYOR

, Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel için oldukça istekli. Fenerbahçe yönetimi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü, Demba Ba'nın da transfer edilmesinden sonra 4. tercih durumuna düşen Adebayor; Hatayspor maçında moralsiz görüntüsüyle dikkat çekti.

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Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

Abdullah Avcı bilindiği gibi Trabzonspor deplasmanında Robinho'yu tek forvet oynatmıştı, Avcı normalde de Bajic'i ilk tercih olarak değerlendiriyor. Abdullah Avcı ile 'un arasının iyi olmadığı da biliniyor. , Adebayor ile de anlaşmak üzere.

Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

Slimani ile yolların ayrıldığı anda 'nin yeni golcüsü olacak!

Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

VİCTOR MOSES İMZAYI ATIYOR!

Dün akşam A2 ekranlarında yayınlanan - Ümraniyespor maçını Fenerbahçe'nin yeni transferi da stadyumdan takip etti! Uzun yıllar İngiltere'de forma giyen sağ kanat oyuncusunun bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

Chelsea'li 'i önceki gece İstanbul'a getiren , Nijeryalı oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirip 1.5 yıllık imza attıracak.

Ailesiyle birlikte dünü dinlenerek ve İstanbul turu yaparak geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu dün akşam da Ülker Stadı'nda 1-0 kaybedilen Ümraniye maçını izledi.

Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

Moses'in yarın takımla ilk antrenmana çıkması, pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçını ise tribünden izlemesi bekleniyor.

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