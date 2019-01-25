Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

Dün futbol tarihinin en üzücü gecelerinden birini geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Fenerbahçe tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Süper Lig'de 18 hafta sonucunda 17 puanla 15. sırada bulunan Fenerbahçe'de Ümraniyespor'a elenilmesi bardağı taşıyan son damla oldu! 25 Ocak Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Ali Koç, kurmaylarına transfer operasyonu için yetki verdi! Fenerbahçe ile adı anılan ve transferi gerçekleşme durumu olan oyuncular burada! Fenerbahçe transfer operasyonundan son dakika haberleri için bizi takip etmeye devam edin.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER OPERASYONU