Ali Koç talimat verdi Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! İmzalar atılıyor...

Fenerbahçe'den son dakikatransfer haberleri peş peşe geliyor! Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu tek kurtuluş yolu olarak görülüyor. Sezona Ali Koç'un başkanlığında başlayan Fenerbahçe; Slimani, Ayew, Benzia, Frey, Harun Tekin, Berke Özer, Barış Alıcı, Diego Reyes gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Bu isimlerin hiçbirinden yararlanamayan sarı lacivertliler son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 kaybederek elendi, Avrupa şansını mucizelere bıraktı. Ersun Yanal'ın da henüz çare olamadığı Fenerbahçe de taraftarlar transfer istiyor! Golcü, 10 numara, sağ bek, sol bek, 8 numara... İşte 25 Ocak Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 10:03