Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında bahsettiği soyunma odasındaki halı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, 'Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız' diye espri yaptığını açıklamıştı. Koç bu halının ilk kez soyunma odasında görüldüğünü de söylemişti. Akşam'ın yaptığı araştırmada ise ortaya bir başka gerçek çıktı. Fenerbahçe'de görev yapan çalışanlar, halının ilk kez oraya gelmediğini, uzun süredir soyunma odasında bulunduğunu söylediler. OLAY ÇOK YAKINDA NETLEŞİR Futbolcuların duş aldıktan sonra ayaklarının kaymaması ve sakatlanmamaları için bu halının koruma amaçlı soyunma odasına serildiğini belirten görevliler şunları söyledi: 'Bu halının ilk kez soyunma odasına getirildiği bilgisi yanlış.'