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'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Başkanı 'un basın toplantısında bahsettiği soyunma odasındaki halı ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 12:23
Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Başkanı , görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı.

Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, "Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız" diye espri yaptığını açıklamıştı.

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Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Koç bu halının ilk kez soyunma odasında görüldüğünü de söylemişti.

Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Akşam'ın yaptığı araştırmada ise ortaya bir başka gerçek çıktı.

Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

'de görev yapan çalışanlar, halının ilk kez oraya gelmediğini, uzun süredir soyunma odasında bulunduğunu söylediler.

Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

OLAY ÇOK YAKINDA NETLEŞİR

Futbolcuların duş aldıktan sonra ayaklarının kaymaması ve sakatlanmamaları için bu halının koruma amaçlı soyunma odasına serildiğini belirten görevliler şunları söyledi:

Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

"Bu halının ilk kez soyunma odasına getirildiği bilgisi yanlış."

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