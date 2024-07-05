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Haberler Galeri Almanlar EURO 2024'te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi
Giriş Tarihi: 05.07.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 21:58

Almanlar EURO 2024'te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi

Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Futbol otoritelerinin favori olarak gösterdiği İspanya ve Almanya, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona ererken uzatma dakikaları sonucu belirledi. İspanya, uzatma dakikalarının son anlarında attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Almanlar EURO 2024’te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde İspanya ile Almanya, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi.

Almanlar EURO 2024’te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 51. dakikada Lamine Yamal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun golüyle İspanya 1-0 öne geçti.

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Almanlar EURO 2024’te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi

89. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Joshua Kimmich'in kafayla indirdiği topla buluşan Florian Wirtz'in şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti ve Almanya eşitliği yakaladı.

Almanlar EURO 2024’te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçta uzatma bölümlerine geçildi. 119. dakikada Olmo'nun ortasında Mikel Merino kafayla topu ağlara gönderdi ve İspanya 2-1 öne geçti.

Almanlar EURO 2024’te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi

Bu gol maçın da skoru olurken, İspanyollar adını yarı finale yazdırdı.

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