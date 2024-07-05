Giriş Tarihi: 05.07.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
21:58
Almanlar EURO 2024'te büyük hüsran yaşadı! Kendi evlerinde yarı finali bile göremedi
Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Futbol otoritelerinin favori olarak gösterdiği İspanya ve Almanya, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona ererken uzatma dakikaları sonucu belirledi. İspanya, uzatma dakikalarının son anlarında attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.