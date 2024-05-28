Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:48

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

Geçtiğimiz sezonun VNL şampiyonu Filenin Sultanları Milletler Ligi 2. haftasına başlıyor. Yeni haftanın ilk karşılaşması Almaya Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'de çıkacağı yeni maçlara hazırlandı. Sultanlar, üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8'de yer alırsa finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç programı...

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2. haftasında takip ediliyor. 3 hafta sonunda ilk 8 takım final müsabakalarına çıkacak. ABD haftasında ilk maç Almanya ile oynanacak. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve yeri gündemde. Peki; Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte, detaylar...

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

MİLLETLER LİGİ 2. HAFTASINDA

Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi için her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da başladı. Maçlarını tamamlayan Sultanlar, ABD yolcusu.

VNL 2. haftası, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 3. haftası 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi 2. haftada oynanacak Almanya Türkiye maçı 29 Mayıs günü saat 22.30'da ABD'de oynanacak.

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

2.Hafta – ABD

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1-Polonya: 12

2-Brezilya: 12

3-Çin: 9

4-Kanada: 9

5-İtalya: 9

6-Japonya: 8

7-Türkiye: 7

SON DAKİKA