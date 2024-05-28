Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
14:48
Geçtiğimiz sezonun VNL şampiyonu Filenin Sultanları Milletler Ligi 2. haftasına başlıyor. Yeni haftanın ilk karşılaşması Almaya Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'de çıkacağı yeni maçlara hazırlandı. Sultanlar, üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8'de yer alırsa finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç programı...