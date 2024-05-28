Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2. haftasında takip ediliyor. 3 hafta sonunda ilk 8 takım final müsabakalarına çıkacak. ABD haftasında ilk maç Almanya ile oynanacak. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve yeri gündemde. Peki; Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte, detaylar...