Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

Filenin Sultanları Almanya ile bu akşam parkede mücadele edecek. İlk hafta maçlarında istediği galibiyet serisini yakalayamayan Milliler, VNL'de ikinci hafta mücadelelerinde ABD'de Almanya karşısında ilk maçına çıkacak. Mücadelenin 3. Haftası ise Hong Kong'ta oynanacak. Peki, Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak?