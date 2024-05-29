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Haberler Galeri Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:41

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

Almanya Türkiye voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş bu akşam son buluyor. İlk hafta maçlarında Antalya'da çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet alan Filenin Sultanları, puan sıralamasında 7. Sırada yer alıyor. VNL Milletler Ligi A Milli Takımı 2. Hafta maçlarında ilk karşılaşmasına Almanya karşısında çıkacak Milliler, daha önce Almanya ekibini çıktığı5 karşılaşmanın 4'ünde mağlup etti. Peki, Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Almanya Türkiye voleybol maçı şifresiz, canlı yayın kanalı!

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

Filenin Sultanları Almanya ile bu akşam parkede mücadele edecek. İlk hafta maçlarında istediği galibiyet serisini yakalayamayan Milliler, VNL'de ikinci hafta mücadelelerinde ABD'de Almanya karşısında ilk maçına çıkacak. Mücadelenin 3. Haftası ise Hong Kong'ta oynanacak. Peki, Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak?

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, ABD'de düzenlenecek ikinci hafta maçları kapsamında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Almanya - Türkiye mücadelesi 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

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Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

VNL MİLLETLER LİGİ A MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Filenin Sultanları'nın ikinci haftada oynayacağı Almanya mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

AY-YILDIZLILARDA HEDEF İLK 8

Kadınlar Milletler Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan takımlar Tayland'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacak.

Filenin Sultanları oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 7. basamakta yer alıyor.

Milletler Ligi'nde Türkiye'nin ikinci haftada karşılaşacağı Almanya ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 12. basamakta.
Milletler Ligi'nde zirvede ise Polonya ve Brezilya yer alıyor. Her iki takımda Antalya etabında oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Milletler Ligi'nde Tayland ve Bulgaristan'ın henüz galibiyeti bulunmazken son sırada yer alıyor.

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- POLONYA - 12 P
2- BREZİLYA - 12 P
3-ÇİN - 9 P
4-KANADA - 9 P
5-İTALYA - 9 P
6-JAPONYA 8 P
7-TÜRKİYE 7 P
8-ABD - 6 P
9-HOLLANDA 6 P
10-DOMİNİK CUMHURİYETİ - 6 P
11-SIRBİSTAN - 3 P
12- ALMANYA - 3 P
13- FRANSA - 3 P
14-GÜNEY KORE - 3 P
15-TAYLAND 0- P
16-BULGARİSTAN - 0 P

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