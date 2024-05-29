Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Milletler Ligi A Milli Takım maçı canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:41
Almanya Türkiye voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş bu akşam son buluyor. İlk hafta maçlarında Antalya'da çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet alan Filenin Sultanları, puan sıralamasında 7. Sırada yer alıyor. VNL Milletler Ligi A Milli Takımı 2. Hafta maçlarında ilk karşılaşmasına Almanya karşısında çıkacak Milliler, daha önce Almanya ekibini çıktığı5 karşılaşmanın 4'ünde mağlup etti. Peki, Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Almanya Türkiye voleybol maçı şifresiz, canlı yayın kanalı!