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  • Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

'ya bir şok daha! 'den sonra dibe vurdular...

dördüncü haftası 9 maçla sona erdi. 'ya 2-1 yenilen , son maçı öncesi liderlik şansını kaybetti. Çekya'yı 1-0 mağlup eden ise A Ligi'ne yükseldi.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:33
Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı.

Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

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Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında , 'yı konuk etti.

Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek 'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

Üç maçtan bir puan çıkarabilen 'nın finallere gitme şansı kalmadı.

Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

B Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yenen ise A Ligi'ne yükseldi.

Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

Öte yandan 'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, takımının 'a 4-0 yenildiği maçta, 57. dakikada girdiği sahayı, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart görerek terk etti.

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