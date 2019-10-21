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  • Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.

, 'in ’deki takım arkadaşlarının eşleriyle ’da buluştu.

Her zaman Türk olmakla gurur duyan ve bu nedenle başta Almanlar olmak üzere birçok yabancı tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan 'den sonra şimdi de eşi , İngiliz basınının gündeminde...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 14:18
Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.

Her zaman Türk olmakla gurur duyan ve bu nedenle başta Almanlar olmak üzere birçok yabancı tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan 'den sonra şimdi de eşi , İngiliz basınının gündeminde...

Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.

İngiliz gazetelerine göre; Bella Kolasinac ve Vjosa Mustafi ile bir araya gelen Gülşe, böylece Arsenal'de istenmediği iddia edilen 'in takım içerisinde ne kadar çok sevildiğini de herkese ilan etmiş oldu.

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Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.

Bu arada üç güzel yenge, Londra'daki bir mekanda yemek yerken o sırada de yakınlardaki bir diğer mekanda Bosna Hersek doğumlu Sean Kolasinac ve Arnavut asıllı Alman futbolcu Skhodran Mustafi ile bir arada sohbetteydi...

Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.

Geçtiğimiz aylarda ve bir diğer Arsenalli Kolasinac'a yapılan bıçaklı saldırı sırasında de araçtaydı.

Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.

O zamandan beri tek başına gezmeyen Gülşe, önceki gün paylaştığı bu kareyle de artık korkusunu yendiğini ilan etti.

Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.
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Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal’deki takım arkadaşlarının eşleriyle Londra’da buluştu.
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