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Haberler Galeri Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 26. Hafta
Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 14:45

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 26. Hafta

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında heyecan dorukta. THY Avrupa Basketbol Ligi (EuroLeague) 26. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Arena Riga'da maça çıkıyor. Bu sezon istediği ivmeyi yakalayamayan Anadolu Efes'in karşılaşmaları oldukça kritik. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen basketbol severler ekranlara yöneldi. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 26. Hafta

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. EuroLeague 26. hafta karşılaşmasına Arena Riga sahne olacak. Karşı takım 10. sırada yer alırken temsilcimiz 16. sırada toparlanmaya çalışıyor. Parkeden kimin galip ayrılacağı merak konusu. Peki; Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basket maçı ne zaman, saat kaçta, ahngi kanalda?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 26. Hafta

ANADOLU EFES MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 8 Şubat Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

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Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 26. Hafta

ANADOLU EFES MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 26. Hafta

ANADOLU EFES, EMPORİO ARMANİ MİLAN'I MAĞLUP ETTİ!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-73 mağlup etti.

Anadolu Efes, evinde İtalyan takımı EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-73 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 10. galibiyetini aldı. EA7 Emporio Armani Milan ise 15. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından antrenör Tomislav Mijatovic yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 26. Hafta

Karşılaşmaya EA7 Emporio Armani Milan etkili başlarken, düşük yüzdeyle oynayan Anadolu Efes sayı bulmakta zorlandı. Lacivert-beyazlılar, Shields ve Voigtmann ile etkili olan konuk ekibe Pleiss'ın kazandırdığı sayılarla yanıt verdi ve ilk periyot 15-15 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 kez isabet bulan EA7 Emporio Armani Milan, farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, Larkin'in devreye girmesiyle farkı 6'ya çekmesine rağmen İtalya temsilcisi, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe çok iyi başladı. Kaydettiği 16 sayıya karşın rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan lacivert-beyazlılar, önemli bir geri dönüşe imza atarak öne geçti ve 26. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 50-45. Hız kesmeyen ve farkı 14 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, konuk takımın sadece 7 sayı bulabildiği üçüncü periyodu 64-50 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte toparlanan EA7 Emporio Armani Milan, Voigtmann ve Shields ikilisinin kazandırdığı basketlerle farkı kapattı ve 37. dakikada skoru eşitledi: 71-71. Kalan bölümde sahneye çıkan Clyburn'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği kritik basketlerle farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.

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