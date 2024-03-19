Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:32
Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY Avrupa Ligi temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpiakos ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague 30. Hafta karşılaşmasına sahne olacak Sinan Erdem, galibiyet bekliyor. Sezona beklenmeyen bir başlangıç yapan takım, çıkışı yakalamaya çalışıyor. Bu maçın sonucunda galip gelen takım puan durumunda kendini üst sıralara taşıyacak. Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Peki, Anadolu Efes Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...