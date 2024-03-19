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Haberler Galeri Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:32

Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpiakos ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague 30. Hafta karşılaşmasına sahne olacak Sinan Erdem, galibiyet bekliyor. Sezona beklenmeyen bir başlangıç yapan takım, çıkışı yakalamaya çalışıyor. Bu maçın sonucunda galip gelen takım puan durumunda kendini üst sıralara taşıyacak. Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Peki, Anadolu Efes Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle ekranıyla takip edilecek EuroLeague karşılaşması, basketbol severlerin gündeminde. Evinde galibiyeti yakalamak isteyen ekip, Yunan ekibi karşısında nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Peki; Anadolu Efes Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ANADOLU EFES OLİMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19 Mart Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

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Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes maçı S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 6 maçını kazanan Olympiakos ise 18 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor

Avrupa'da 831. randevu

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakayla Avrupa'daki 831. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 830 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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