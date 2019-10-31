Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. İşte tarihi Liverpool - Arsenal maçının detayları... İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Liverpool maçın 7. dakikasında Arsenallı Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle 0-1 öne geçti. Çabuk toparlanan Arsenal, 19. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 26. dakikada Gabriel Martinelli, Arsenal'i 1-2 öne geçirdi. 36. dakikada yine sahneye çıkan Gabriel Martinelli farkı ikiye çıkardı. 1-3 Liverpool'dan James Milner'ın 43. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ilk yarı 2-3 bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal'da, Ashley Maitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. 2-4