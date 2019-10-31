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Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! : 5 - : 5

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta , 'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. İşte tarihi Liverpool - Arsenal maçının detayları...

AA Spor
Giriş Tarihi: 31.10.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 07:19
Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda , Anfield Stadı'nda 'ı ağırladı.

Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

maçın 7. dakikasında Arsenallı Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle 0-1 öne geçti.

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Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

Çabuk toparlanan , 19. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

26. dakikada Gabriel Martinelli, 'i 1-2 öne geçirdi.

Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

36. dakikada yine sahneye çıkan Gabriel Martinelli farkı ikiye çıkardı. 1-3

Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

'dan James Milner'ın 43. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ilk yarı 2-3 bitti.

Anfield Road'da tarihe geçecek 90 dakika! Liverpool: 5 - Arsenal: 5

İkinci yarıya hızlı başlayan 'da, Ashley Maitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. 2-4

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