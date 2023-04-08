ANKARAGÜCÜ İSTANBULSPOR CANLI İZLE EKRANI || Süper Lig Ankaragücü İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü İstanbulspor maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçı günün ilk maçı olacak. İki takım da küme düşmemek için elinden geleni yapıyor. Maçı takip etmek isteyenler, "Ankaragücü İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Senenin ilk karşılaşmasında Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2 -1'lik üstünlükle geçmişti. Peki, Ankaragücü İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Ankaragücü İstanbulspor maçı canlı izle ekranı