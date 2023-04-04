Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:49

Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Kupası çeyrek final Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında iki takım Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Zorbay Küçük olarak belirlendi. Maçın rövanşı olmayacak ve maçı kazanan takım yarı finale kalacak. Bu noktada Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Muhtemel 11'ler de paylaşılırken, iki takım da Türkiye'nin en büyük ikinci kupasını eve götürmek istiyor. Peki, Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar