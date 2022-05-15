Giriş Tarihi: 15.05.2022 21:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
21:00
Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…
Süper Lig'in 37. haftasında sezonun ikinci yarısına damga vuran iki takım Kasımpaşa ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibini sahasında ağırlayan Kasımpaşa, son haftaların formda ekibine karşı koyamadı. Nuri Şahin ve öğrencileri, deplasmanda 4-2 kazanırken puanını 58 yaptı. Kasımpaşa ise 50 puanda kaldı. Öte yandan Antalyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Nuri Şahin, bir rekora daha ortak oldu.