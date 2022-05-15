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Haberler Galeri Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…
Giriş Tarihi: 15.05.2022 21:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 21:00

Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…

Süper Lig'in 37. haftasında sezonun ikinci yarısına damga vuran iki takım Kasımpaşa ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibini sahasında ağırlayan Kasımpaşa, son haftaların formda ekibine karşı koyamadı. Nuri Şahin ve öğrencileri, deplasmanda 4-2 kazanırken puanını 58 yaptı. Kasımpaşa ise 50 puanda kaldı. Öte yandan Antalyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Nuri Şahin, bir rekora daha ortak oldu.

Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…

Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken futbol heyecanı son hız devam ediyor. Bu sezon ligin ikinci yarısına damga vuran iki takım Kasımpaşa ve Antalyaspor, 37. haftada kozlarını paylaştı.

Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oynattıkları futbolla dikkatleri üzerlerine çekerken, karşı karşıya geldikleri maçta da seyir zevki yüksek bir maç izlettiler.

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Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Antalyaspor'da Fredy, Naldo, Haji Wright ve Gökdeniz Bayrakdar golleri kaydeden isimler oldu. Kasımpaşa'nın golleri ise Umut Bozok'tan geldi.

Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…

Bu sezon gösterdiği performansla dört büyüklerin radarına giren Umut Bozok, Süper Lig'de gol sayısını 18'e yükseltti ve gol krallığı yarışında birinci sıraya yerleşti.

Antalyaspor farka gitti, Nuri Şahin bir rekora daha ortak oldu! Kasımpaşa da karşısında duramadı…

NURİ ŞAHİN BİR REKORA DAHA ORTAK OLDU

Antalyaspor'un 34 yaşındaki futbol sorumlusu Nuri Şahin, Akdeniz ekibinde görevi devralmasından bu yana oldukça başarılı sonuçlar aldı.

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