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'dan dalak parçalayan şut!

Serie A'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Torino-Inter maçında Antonio Candreva'nın şutu talihsiz bir olayın yaşanmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 15:24
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'dan dalak parçalayan şut!
Antonio Candreva'dan dalak parçalayan şut!

İtalya Serie A'da Inter'in geçtiğimiz Pazar günü ile karşılaştığı mücadelede inanılmaz bir olay yaşandı.

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'dan dalak parçalayan şut!
Antonio Candreva'dan dalak parçalayan şut!

'nun 1-0 üstün götürdüğü mücadele esnasında Inter forması giyen 'nın kullandığı serbest vuruş bir güvenlik görevlisinin beline isabet etti.

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'dan dalak parçalayan şut!
Antonio Candreva'dan dalak parçalayan şut!

Beline gelen şut sonrasında şiddetli bir ağrı hisseden güvenlik görevlisi, ilk etapta yaşanan olayın ne derecede önemli olduğunun farkına varmadı.

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'dan dalak parçalayan şut!
Antonio Candreva'dan dalak parçalayan şut!

'nın kullandığı frikiğin, bir güvenlik görevlisinin beline gelmesi sonucu görevlinin dalağının parçalandığı ortaya çıktı.

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'dan dalak parçalayan şut!
Antonio Candreva'dan dalak parçalayan şut!

Candreva'nın şutunda dalgağına top gelen görevli, ağrı hissetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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'dan dalak parçalayan şut!
Antonio Candreva'dan dalak parçalayan şut!

Hastaneye kaldırıldığı anda ise görevlinin dalağından büyük bir problem yaşadığı doktorlar tarafından tespit edildi.

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'dan dalak parçalayan şut!
Antonio Candreva'dan dalak parçalayan şut!

Şutun gelmesiyle dalağı parçalanan güvenlik görevlisi, acilen ameliyata alındı.

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